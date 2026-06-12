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Свят Годишната инфлация в Румъния достигна 10,9 процента през май

Годишната инфлация в Румъния достигна 10,9 процента през май

Свят

bTV Бизнес екип

Цените на електроенергията в страната са се повишили с над 55 процента през последната година

Равнището на инфлацията в Румъния достигна през май 2026 г. до 10,9 процента на годишна база, показват данни на Националния статистически институт.

Електроенергията, наемите и дизеловото гориво са регистрирали най-високото увеличение през последната година, посочва цитираният източник. Цените на електроенергията са се повишили с над 55 процента, докато наемите и дизеловото гориво съответно с над 40 и 36 на сто.

Най-голямо нарастване на цените на годишна база са отчели услугите, които са поскъпнали с 13,53 процента, следвани от нехранителните стоки с 12,54 на сто и хранителните стоки с 6,78 процента.

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При хранителните продукти най-високото увеличение на цените през този период се е запазило при кафето, чиято цена се е повишила с 21,12 процента, яйцата - с увеличение от 14,12 на сто и говеждото месо, което е поскъпнало с 11,58 процента.

България е наречена

Значително увеличение се наблюдава и при кравето мляко - 11,98 процента, хляба - 8,18 на сто, и пресните плодове - 7,04  процента, предаде БТА.

Дидижи24 припомня, че централната банка на Румъния ревизира във възходяща посока прогнозата си за инфлацията в края на 2026 г. от 3,9 на 5,5 процента.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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