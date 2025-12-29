Годината на мега-сделките: Как 2025 върна апетита за сливания и придобивания

Това е една от най-силните години за сделки в историята

Изкуственият интелект, геополитиката и слабият растеж подтикнаха компаниите към агресивна консолидация и резултатът е една от най-силните години за сделки в историята. В година, белязана от бурното развитие на изкуствения интелект, промени в търговската политика и слаб глобален икономически растеж, компаниите в почти всички сектори стигнаха до едно и също заключение -старите стратегии вече не работят. За много от тях изходът беше добре познат, а имено сливания и придобивания, пише БТА.

Отминаващата 2025 г. е напът да се превърне във втората най-силна година по активност на сделки в историята. По данни на консултантската компания Bain & Company общата стойност на сливанията и придобиванията нараства с 36% до около 4,8 трилиона долара, а обемът им – с 5%.

Основен двигател са технологиите

Най-силен ръст бележи технологичният сектор – над 75%, като ключовият катализатор е изкуственият интелект. Само през 2025 г. почти половината от стратегическите технологични сделки над 500 млн. долара са пряко свързани с ИИ или изтъкват ползите от внедряването му.

Сред най-емблематичните примери са придобиването на стартъпа за киберсигурност Wiz от Alphabet за 32 млрд. долара, покупката на CyberArk от Palo Alto Networks за 25 млрд. долара, мащабните миноритарни инвестиции – 40 млрд. долара от SoftBank в OpenAI и 14,3 млрд. долара от Meta в Scale AI.

Индустрия, услуги и космос

Ръстът не се ограничава до технологиите. Производството и услугите също дадоха сериозен принос, водени от сделки с исторически мащаб. Сред тях изпъква обединението на железопътните гиганти Union Pacific и Norfolk Southern за 88 млрд. долара.

В Европа вниманието привлече тристранното споразумение между Airbus, Leonardo и Thales за сливане на сателитните им дейности. Целта е създаването на силен играч в региона на Европа, Близкия изток и Африка, който да противодейства на доминиращата позиция на Starlink. Новото дружество ще бъде със собственост, разпределена между трите компании – 35% за Airbus и по 32,5% за Thales и Leonardo.

Мега-сделките над 10 млрд. долара

Най-голямата сделка за годината и най-голямото изкупуване в историята е придобиването на Electronic Arts за 55 млрд. долара от консорциум, включващ Саудитския държавен инвестиционен фонд, Silver Lake и Affinity Partners, с дългово финансиране от JPMorgan Chase. Тя изпревари легендарното изкупуване на TXU от 2007 г.

Енергийният сектор също беше във фокуса, с финализирането на сливането между Chevron и Hess Corporation за 53 млрд. долара, както и с покупката на Calpine от Constellation Energy за 26,6 млрд. евро.

Фармацевтика

Фармацевтичната индустрия използва 2025 г., за да заложи на бъдещите „златни мини“. Pfizer придоби разработчика на лекарства за отслабване Metsera в сделка до 10 млрд. долара, а Novo Nordisk купи Akero Therapeutics за 4,7 млрд. долара, разширявайки портфолиото си отвъд хитовия Wegovy. Merck пък засили позициите си в респираторните терапии с покупката на Verona Pharma.

Транспорт и индустрия

Европейската комисия даде зелена светлина на придобиването на Iveco Group от индийската Tata Motors за 3,8 млрд. евро – сделка, която цели да превърне индийския концерн в глобален играч при лекотоварните превозни средства.

Модата и луксът

Въпреки слабостта в сектора на лукса, сливанията и придобиванията не спряха. Kering продаде козметичния си бизнес на L’Oréal за 4 млрд. евро, за да намали дълга си и да се фокусира върху модните си марки. Prada пък финализира придобиването на Versace за 1,25 млрд. евро, създавайки нов италиански гигант с оборот над 6 млрд. евро, способен да се конкурира с лидери като LVMH и Kering.

2025 г. показа, че в периоди на несигурност компаниите не се свиват, а се окрупняват. Сливанията и придобиванията се превърнаха в ключов инструмент за растеж, технологично надмощие и стратегическо оцеляване – тенденция, която вероятно ще оформи корпоративния пейзаж и през следващите години.

