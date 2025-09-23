1 USD
Сливане за 10 млрд. долара: Ето коя е най-голямата компания-посредник по сделки с жилища

Сливане за 10 млрд. долара: Ето коя е най-голямата компания-посредник по сделки с жилища

Недвижими имоти

bTV Бизнес екип

Двете компании заедно ще разполагат със значително по-голям пазарен дял от най-близкия си конкурент

Американските компании  Compass и Anywhere Real Estate сключват споразумение за сливане, с което ще бъде създадена най-голямата компания за посредничество в жилищния сектор в САЩ с приблизителна стойност от 10 милиарда долара, съобщиха двете дружества, предава Bloomberg, цитирано от БТА.

Според условията на сделката, акционерите на Anywhere ще получат по 1,436 акции от клас А на Compass за всяка своя акция, което оценява акциите на "Ениуеър" на около 13,01 долара. В последната търговска сесия преди обявяването, акциите на Anywhere са затворили на 7,07 долара.

Това е най-скъпият град за наематели в Европа, не е Лондон

След финализиране на сливането, сегашните акционери на Compass ще притежават около 78-процентов дял от новата структура, а инвеститорите на "Ениуеър" — около 22.

Двете компании заедно ще разполагат със значително по-голям пазарен дял от най-близкия си конкурент, като обединеният обем на продажби през 2024 г. надхвърля 415 милиарда долара – според данни на RealTrends,  Compass е отчела продажби за около 231 милиарда долара, а "Ениуеър" – за 184 милиарда долара.

Главен изпълнителен директор на обединената компания ще бъде Робърт Рефкин, настоящ ръководител на Compass.

Струва ли си да купите къща в Германия?

Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на 2026 година, при условие че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения. Споразумението предвижда и такса за прекратяване на сделката в размер на 200 милиона долара, платима от която и да е от двете страни. В случай че сливането бъде блокирано от регулатор, "Компас" ще дължи 350 милиона долара на "Ениуеър", става ясно от документи, подадени към американските регулатори.

 

