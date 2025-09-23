Сливане за 10 млрд. долара: Ето коя е най-голямата компания-посредник по сделки с жилища

Двете компании заедно ще разполагат със значително по-голям пазарен дял от най-близкия си конкурент

Американските компании Compass и Anywhere Real Estate сключват споразумение за сливане, с което ще бъде създадена най-голямата компания за посредничество в жилищния сектор в САЩ с приблизителна стойност от 10 милиарда долара, съобщиха двете дружества, предава Bloomberg, цитирано от БТА.

Според условията на сделката, акционерите на Anywhere ще получат по 1,436 акции от клас А на Compass за всяка своя акция, което оценява акциите на "Ениуеър" на около 13,01 долара. В последната търговска сесия преди обявяването, акциите на Anywhere са затворили на 7,07 долара.

След финализиране на сливането, сегашните акционери на Compass ще притежават около 78-процентов дял от новата структура, а инвеститорите на "Ениуеър" — около 22.

Двете компании заедно ще разполагат със значително по-голям пазарен дял от най-близкия си конкурент, като обединеният обем на продажби през 2024 г. надхвърля 415 милиарда долара – според данни на RealTrends, Compass е отчела продажби за около 231 милиарда долара, а "Ениуеър" – за 184 милиарда долара.

Главен изпълнителен директор на обединената компания ще бъде Робърт Рефкин, настоящ ръководител на Compass.

Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на 2026 година, при условие че бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения. Споразумението предвижда и такса за прекратяване на сделката в размер на 200 милиона долара, платима от която и да е от двете страни. В случай че сливането бъде блокирано от регулатор, "Компас" ще дължи 350 милиона долара на "Ениуеър", става ясно от документи, подадени към американските регулатори.

