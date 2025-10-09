Германският износ за САЩ спадна до 4-годишно дъно заради митата на Тръмп

През август EC постигна споразумение със САЩ за въвеждане на унифицирана тарифа от 15%

Германският износ към САЩ достигна четиригодишно дъно през август, като спадът се дължи основно на митата, наложени от администрацията на Тръмп. Това е петият пореден месец на понижение, като доставките към американския пазар са се свили с цели 20% спрямо същия месец на предходната година. Продължаващият ефект от американските тарифни мерки оказва съществен натиск върху търговските отношения между двете страни, предава Euronews.

Снимка: Ройтерс

Въпреки че Германия остава водещ търговски партньор на Съединените щати, предварителните данни на Федералната статистическа служба (Destatis), публикувани в четвъртък, показват спад от 2,5% на месечна база в германския износ за САЩ, достигайки стойност от 10,9 милиарда евро през август. От друга страна, вносът на стоки от САЩ към Германия е нараснал с 3,4% спрямо юли, като достига 8,0 милиарда евро. На годишна база това представлява ръст от почти 8%.

През август Европейският съюз постигна договореност с администрацията на Тръмп за въвеждане на унифицирана тарифа от 15% върху повечето износни стоки от ЕС към САЩ. Споразумението обхваща важни икономически отрасли като автомобилостроене, фармация, полупроводници и дървесина. Някои продукти, сред които самолети и части за тях, генерични лекарства, химически суровини и природни ресурси като корк, получиха по-благоприятен режим на облагане.

Според данни на Европейската комисия, търговията между ЕС и САЩ възлиза на над 4,2 милиарда евро дневно, което оформя годишен обем от около 1,6 трилиона евро. На този фон, общият търговски баланс на Германия показва известно възстановяване през август, въпреки продължаващото отслабване на експортната активност. Общият износ възлиза на 129,7 милиарда евро – с 0,5% под нивото от юли и с 0,7% по-малко спрямо август 2024 г. Вносът достига 112,5 милиарда евро, което е спад от 1,3% на месечна база, но с ръст от 3,5% на годишна основа.

Снимка: Getty Images

Така германският търговски излишък се повишава до 17,17 милиарда евро – втори пореден месец на растеж. Въпреки това, спрямо излишъка от 21,9 милиарда евро през август 2024 г., се отчита спад от 21,6% на годишна база. Този излишък идва основно от търговията в рамките на ЕС – Германия е изнесла стоки за 72,5 милиарда евро към партньори в Съюза, докато вносът от тях е възлизал на 58,8 милиарда евро. Същевременно, износът за ЕС е намалял с 2,5% месечно, а вносът – с 1,9%.

Извън ЕС, търговският баланс на Германия е по-неблагоприятен. През август страната е изнесла за държави извън Съюза стоки за 57,1 милиарда евро, докато е внесла за 53,7 милиарда евро. В износа към Обединеното кралство се наблюдава спад от 6,5% спрямо предходния месец. За разлика от това, износът за Китай бележи повишение от 5,4%, достигайки 6,8 милиарда евро. Въпреки спада от 4,5% във вноса от Китай, страната остава основен доставчик за германската икономика.

