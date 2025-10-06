Как ще изглеждат монетите с облика на Доналд Тръмп?

Конгресът прие Закон за редизайн на колекционерски монети в обращение по повод 250-годишнината на САЩ

Портрет на президентa Доналд Тръмп ще се появи на монета от 1 долар, която ще бъде издадена от Монетния двор на САЩ по случай 250-годишнината на страната през 2026 г. Това стана ясно от чернови на дизайна, публикувани от Министерството на финансите, предава CNN.

Снимка: https://www.instagram.com/p/DPZS1d2iMfG/

В публикация в X, министърът на финансите на САЩ Брандън Бийч потвърди автентичността на изображенията с думите: „Няма фалшиви новини тук.“ Той добави, че това са първи чернови в чест на 250-годишнината на Америка и @POTUS и заяви, че очаква с нетърпение да разкрие още подробности, когато бъде преодоляна настоящата блокада, свързана със затварянето на правителството.

На едната страна на монетата се вижда страничният профил на Тръмп, придружен от надписа „Свобода“ в горната част, „Уповаваме се на Бог“ отдолу, както и годините 1776 и 2026. Обратната страна изобразява емблематичния момент след опита за покушение срещу Тръмп в Бътлър, Пенсилвания, където той вдига юмрук, а зад него се вее американското знаме. Надписът „БИЙ, БИЙ, БИЙ, БИЙ“ е поставен в горната част на изображението.

Законодателството в САЩ обаче забранява включването на образи на действащи или живи бивши президенти върху монети. Съгласно действащия кодекс, не се допуска показване на портрет на президент, докато не изминат поне две години от смъртта му: „Никаква монета... не може да съдържа изображение на жив бивш или настоящ президент, нито на починал такъв в рамките на 2 години от смъртта му.“

Конгресът прие Закон за редизайн на колекционерски монети в обращение по повод 250-годишнината на САЩ, който дава право на Министерството на финансите да издава специална серия доларови монети през 2026 г. Законът позволява създаването на дизайни, символизиращи значимостта на юбилея, като същевременно изрично забранява поставянето на портрети или бюстове на живи лица – както на лицевата, така и на обратната страна на монетите.

Докато портретът на Тръмп с глава в профил се намира на лицевата страна, което може би избягва ограниченията на закона, на обратната страна също присъства неговият образ. Все още не е ясно дали това изображение нарушава правната формулировка. От Министерството на финансите подчертават, че окончателният дизайн не е одобрен, въпреки че първоначалните варианти са реални и целят да отразят устойчивия дух на страната. На въпрос дали Тръмп е виждал проекта, говорител на Белия дом отговори: „Не знам дали го е видял, но съм сигурен, че ще му хареса.“

