Цените на жилищата в Германия продължават да се покачват

Цените на жилищните имоти в Германия са нараснали с 1,1 % през периода април–юни спрямо предходното тримесечие, показват данните на Съюза на германските ипотечни банки (Verband deutscher Pfandbriefbanken). Темпът на поскъпване се е забавил с 0,1 процентни пункта.

Снимка: Getty Images / iStock

„Фазата на възстановяване на имотния пазар продължава“, заяви изпълнителният директор на VDP Йенс Толкмит пред агенция DPA. По думите му, това е петото поред тримесечие на растеж, а тенденцията се дължи на „изключително напрегнатата ситуация на жилищния пазар“.

Къде е регистриран най-големият скок на цените?

Сред седемте най-големи германски града най-силно поскъпване за периода отбелязва Дюселдорф – 2 %. Следва Франкфурт на Майн с 1,7 %. Най-умерено вървят цените в Щутгарт, където жилищата и къщите са се оскъпили с 0,8 %. Спрямо същия период на предходната година жилищните имоти са поскъпнали с 4,1 %, показват данните, събрани от над 700 кредитни институции, участващи в статистиката на VDP.

Федералната статистическа служба (Destatis) отчита ръст от 1,4 % на цените на жилищата през първото тримесечие (януари–март) спрямо предходния период. Данните за второто тримесечие все още не са публикувани, но резултатите на Destatis и VDP до момента са близки.

