Германската икономика е в застой, след като едва избегна рецесия

БВП на Германия не е отбелязал растеж между юли и септември

Германската икономика е останала в застой през третото тримесечие на годината, показват нови официални данни, като така най-голямата икономика в Европа едва избегна нова рецесия.

Според предварителната оценка на Федералната статистическа служба Destatis, БВП на Германия не е отбелязал растеж между юли и септември в сравнение с предходното тримесечие, след като през второто тримесечие бе отчетен спад от 0,2%.

Анализатори, анкетирани от агенция FactSet, очакваха лек растеж от 0,1%. Основната причина за стагнацията е слабия германски износ, докато инвестициите в машини и оборудване частично компенсират спада.

„Нещата все още не вървят добре в Германия“, посочи икономистът Йенс-Оливър Никлаш от LBBW Bank, цитиран от БГНЕС. Според него планираното увеличение на публичните разходи за инфраструктура и отбрана „няма да е достатъчно в дългосрочен план“ и страната се нуждае от реформи, стимулиращи растежа.

След като икономиката се сви през 2023 и 2024 г., Германия продължава да усеща тежестта на спада в промишленото производство и високите енергийни разходи.

Към това допринася и политиката на президента Доналд Тръмп, която удря германския износ — заради митата върху автомобили и фармацевтика до индустриално оборудване. В началото на годината растежът бе временно подкрепен от американски компании, които се запасяваха с германски стоки преди влизането на новите мита, но това темпо бързо се обърна в обратната посока.

