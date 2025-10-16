1 USD
Свят Германия ще инвестира 10 млрд. евро в разработване на военни дронове

Германия ще инвестира 10 млрд. евро в разработване на военни дронове

bTV Бизнес екип

Германия ще предложи да поеме водеща роля в изграждането на европейския противовъздушен щит

Германия планира да инвестира 10 милиарда евро през следващите години в разработването на различни типове военни дронове. Това съобщи германският министър на отбраната Борис Писториус по време на среща на министрите на отбраната на НАТО, провела се в Брюксел, предаде Ройтерс, цитира БНР. 

Снимка: iStock

Освен това Писториус обяви, че Германия възнамерява да предложи да поеме водеща роля в изграждането на европейския противовъздушен щит. Страната също така планира да увеличи участието си в мисиите за въздушно патрулиране.

България ще търси български разработчици на дронове

Министърът потвърди още, че Германия и Франция ще подпишат споразумение за въвеждане в действие на сателитната система за ранно предупреждение Odin's Eye. Целта на тази система е да засили възможностите на Европа за откриване на ракетни изстрелвания.

Припомня се, че по-рано през годината Берлин и Париж вече се договориха да стартират преговори относно ядрено възпиране и да създадат съвместен съвет по сигурността. Допълнително, говорител на германското министерство на отбраната съобщи, че страната ще изпрати два изтребителя Eurofighter в полския град Малборк. Те ще бъдат разположени там в периода от декември до март с цел подсилване на източния фланг на НАТО.

