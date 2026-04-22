Германия понижи прогнозата си за растеж заради енергийния шок от войната в Близкия изток

Министерството на икономиката очаква БВП да нарасне с 0,5% през 2026 г.

Германското правителство намали наполовина прогнозата си за икономически растеж през тази година. Причината е, че енергийният шок, предизвикан от войната в Близкия изток, оказва силен натиск върху най-голямата икономика в Европа, предаде АФП.

Министерството на икономиката очаква БВП да нарасне с 0,5% през 2026 г., спрямо предишната прогноза от 1% през януари, предаде БГНЕС. За 2027 г. прогнозата също е понижена – до 0,9% от 1,3%.

Надеждите бяха, че германската икономика ще започне възстановяване след години на застой, подкрепена от увеличените публични разходи на канцлера Фридрих Мерц. Рязкото поскъпване на петрола и газа след началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран обаче нанесе сериозен удар, като повиши инфлацията и разходите за индустрията.

„Ескалацията в Близкия изток ни върна назад икономически. Шокът отново удари силно структурно отслабената германска икономика“, заяви министърът на икономиката Катарина Райхе.

По думите й по-високите цени на енергията, както и поскъпването на финансирането на международните пазари, оказват сериозен натиск.

Германската индустрия, особено тежките сектори като стоманодобива и химическата промишленост, е сред най-засегнатите, тъй като вече се сблъсква със слабо външно търсене и силна конкуренция от Китай.

Допълнителни проблеми създават нарушенията във веригите за доставки, които забавят доставките на ключови суровини, докато потребителите усещат натиска чрез по-високи цени, особено на горивата.

Инфлацията достигна 2,7% през март – най-високото ниво от повече от две години.

