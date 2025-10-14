Отварят лаборатория за изучаване на кисело мляко с японско партньорство у нас

Над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко

Съвместната научноизследователска лаборатория на "Ел Би Булгарикум" и японската Meiji се очаква да бъде открита през първата половина на 2026 година, а основната й цел ще бъде да изучава ползите от традиционното българско кисело мляко. Това стана известно в рамките на разговорите на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов с Катсунари Матсуда, главен изпълнителен директор на Meiji Holdings Co.

Двамата обсъдиха развитието на отношенията между "Ел Би Булгарикум" и Meiji в нови направления както с нови научни и технологични постижения, така и с производство на нови продукти, съобщиха от ведомството. На срещата, която се състоя в централата на корпорацията в Токио, участваха още Бунджиро Яо, член на борда на Meiji и директор за млечни продукти на компанията, и посланикът на България в Япония Мариета Арабаджиева.

Акцент в срещата бе поставен и върху стратегическото партньорство и подписаното през октомври 2024 г. споразумение за създаване на съвместна научноизследователска и развойна дейност, чрез изграждане на съвместна лаборатория.

"Това подчертава ключовата роля на Meiji за промотирането на българския продукт", отбеляза министърът. Бунджиро Яо потвърди, че откриването на съвместния изследователски център у нас за Meiji е изключително важно.

Беше посочено, че сътрудничеството с японската компания не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски, а обхваща съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект на киселото мляко и създаването на технологии за производството.

Икономическият министър подчерта, че партньорството между държавното дружество към Министерството на икономиката и индустрията и японската Meiji е отличен пример за взаимно доверие и споделени ценности, които допринасят за устойчивото развитие на двустранните икономически отношения.

Благодарение на сътрудничеството българското кисело мляко се разпознава вече от близо 95 процента от японците, като над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко, стана известно по време на срещата.

На нея бе изтъкнато още, че над петдесетгодишното сътрудничество с Meiji е довело до разпознаваемост на бранда "Българско кисело мляко" не само в Япония, но и в други азиатски държави, предаде БТА.

Матсуда благодари за доброто сътрудничество и посочи, че развитието на отношенията между компаниите е приоритетно. Той подчерта, че Meiji над 50 години произвежда кисело мляко за японския пазар, именно под името "Българско кисело мляко", с което популяризира страната ни.

Meiji е най-големият производител на млечни продукти в Япония, напомнят от ведомството. Продуктовият асортимент включва прясно мляко, кисели млека, сладоледи, сирена и други млечни продукти, както и разнообразни здравословни храни и напитки.

https://businessnovinite.bg/svjat/germanija-e-na-pat-kam-rekorden-broj-faliti.html

Нов стратегически етап в двустранното икономическо сътрудничество отбелязват България и Япония през тази година, коментира вчера министър Петър Дилов. Той участва в официалната церемония по закриване на световното изложение ЕКСПО 2025, което се състоя в Осака в периода 13 април - 13 октомври 2025 г. с участието на около 160 държави.

Българският павилион на ЕКСПО 2025 в Осака, Япония, бе официално открит в първия ден на изложението - 13 април. В тържественото прерязване на лентата участваха вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, посланикът на България в Япония Мариета Арабаджиева и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия д-р Бойко Таков. Павилионът на България беше разположен на ключова локация - до един от основните входове, между павилионите на Сингапур и Нидерландия. Именно там България разгърна темата за своя принос към глобалните предизвикателства с акцент върху подтемата Saving Lives (Спасяване на животи).

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN