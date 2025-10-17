"Газпром" е най-задлъжнялата компания в Русия

Всяка шеста голяма компания в страната изпитва сериозни затруднения при обслужването на дълга си

Най-големите държавни корпорации в Русия са начело в класацията на най-задлъжнелите фирми в страната за 2024 г., сочи нова класация на Forbes Russia.

Според данните, десетте най-големи кредитополучатели – почти изцяло държавно контролирани конгломерати – държат общ нетен финансов дълг от над 20,5 трилиона рубли (около 260 милиарда долара).

На първо място в класацията е „Газпром“ с приблизително 6 трилиона рубли (76,2 млрд. долара) нетен дълг. Следва „Роснефт“, чийто дълг достига 3,6 трилиона рубли (45,8 млрд. долара). Петролната компания продължава да поема нови дългове, за да финансира мащабни инвестиционни проекти, въпреки стабилните си парични потоци.

Трети в списъка са „Руските железници“ (РЖД) с около 2,77 трилиона рубли (35,2 млрд. долара), а на четвърто място е холдинговата компания „Атоменергопром“ – част от държавната корпорация „Росатом“ – с 2,46 трилиона рубли (31,3 млрд. долара).

Според Forbes, за последната година разходите по заемите на много големи компании са се удвоили, а на някои – дори утроили. Икономисти, цитирани от изданието, предупреждават, че нарастващата задлъжнялост засилва зависимостта на корпорациите от държавна подкрепа, включително чрез Националния фонд за благосъстоянието (ФНС).

Руската икономика показва признаци на забавяне през последните месеци – търсенето отслабва, а високите лихви продължават да натискат бизнеса. По оценки на Централната банка, всяка шеста голяма компания – 13 от общо 78 – вече изпитва сериозни затруднения при обслужването на дълга си.

