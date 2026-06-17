Гърция въвежда високотехнологичен контрол на плажовете

При нарушения са предвидени сериозни санкции, включително високи глоби

Гърция планира в бъдеще да използва по-широко дронове и сателитни изображения за контрол на плажовете. В парламента в Атина е внесен законопроект, който предвижда нарушения като незаконно поставяне на шезлонги и чадъри да могат да се установяват и чрез дистанционно заснети изображения, съобщава вестник „To Proto Thema“.

Снимка: iStock

По принцип в Гърция няма частни плажове – гражданите имат свободен достъп до всички плажни ивици. Освен това според закон от 2024 г. най-много една трета от всеки плаж може да бъде заета с шезлонги за търговска цел. Въпреки множеството плажове в страната, контролирането на място от властите е трудно, поради което се предвижда използване на технологии.

При нарушения са предвидени сериозни санкции, включително високи глоби. При тежки или повтарящи се случаи може да се стигне до временно затваряне на обекти, както и до изключване от бъдещо предоставяне на концесии за плажове.

Гърция и свръхтуризма

Гърция обмисля да въведе ограничения върху новото хотелско строителство в Атина, за да предотврати развитието на свръхтуризъм по модела на градове като Барселона. Темата поставя въпроси за бъдещето на туристическия сектор и влиянието му върху икономиката на страната.

През последните месеци дебатът за свръхтуризма в Гърция се засилва, като основен фокус е столицата Атина. Данни и позиции на местните власти показват, че туристическият капацитет на града вече се доближава до своите граници, особено в централните части. Това води до натиск върху инфраструктурата, жилищния пазар и качеството на живот на местните жители.