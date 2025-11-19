Гърция ще развие транспортен център с подкрепата на САЩ

Законодателна поправка по въпроса ще бъде внесена в парламента за гласуване на 27 ноември

Гърция планира да изгради „голям“ нов транспортен център в индустриалния район на Елевсина с подкрепата на САЩ, съобщи министърът на развитието. Инициативата се разглежда като стратегическа стъпка срещу китайския транспортен гигант Cosco, предава БГ НЕС.

„По-широката зона около корабостроителниците в Елевсина ще се трансформира в значителен център за развитие, включващ пристанищни, търговски, транспортни, енергийни и отбранителни дейности. Там ще се създаде нова инфраструктура, ще се открият работни места и ще се подобри качеството на живот“, заяви Такис Теодорикакос в интервю за Antenna TV.

Министърът добави, че законодателна поправка по въпроса ще бъде внесена в парламента за гласуване на 27 ноември, съобщава АФП. Инициативата се възприема като начин за ограничаване на влиянието на китайската държавна компания Cosco, която от 2016 г. притежава две трети от акциите на най-голямото гръцко пристанище – Пирея. Cosco придоби двата основни контейнерни терминала в Пирея през 2008 г. с 35-годишен договор за наем и през 2016 г. пое управлението и на третия контейнерен терминал до 2052 г.

САЩ и Китай се намират в търговско напрежение от месеци, а новият американски посланик в Гърция, Кимбърли Гилфойл, нарече присъствието на Cosco в Пирея „неблагоприятно“. Тя допълни, че има възможности за решение – като увеличаване на производството в други райони или потенциална продажба на пристанището.

В същото време говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу подчерта, че Гърция зачита сключените в миналото споразумения. Тя припомни, че 67% от пристанището са били продадени по време на икономическата криза, като китайската компания е била единствената, която е подала оферта.

Според Теодорикакос планът включва и разширяване на дейността на корабостроителниците ONEX в Елевсина. Американската държавна банка за развитие DFC е отпуснала през 2023 г. облигационен заем от 125 милиона долара за проекта, като се очаква корабостроителницата да може да обслужва до 200 кораба годишно.

