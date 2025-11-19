Властите в Гърция проверяват дейността на 18 хил. гръцки фирми у нас

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тръмп иска да разшири офшорното сондиране на въглеводороди
Планът предвижда сондиране в 34 концесии във водите на Мексиканския залив
Първоначалните резултати от инспекциите показват наличие на фиктивни гръцки дружества
Гръцките данъчни служби започнаха проверки, насочени към дейността на хиляди гръцки компании, регистрирани в България. В момента у нас функционират над 18 хиляди такива фирми, които се възползват от по-благоприятния български данъчен режим, предава БНР.
Първоначалните резултати от инспекциите показват наличие на фиктивни гръцки дружества – фирми без реална дейност, служители или офиси, използвани единствено за прехвърляне на средства при по-ниско данъчно облагане. Финансови експерти напомнят, че началото на икономическата криза доведе до масово прехвърляне на дейността на гръцки предприятия към България именно заради по-добрите данъчни условия.
Провеждат се и кръстосани проверки на фирми и физически лица, като гръцките и българските власти работят в тясно сътрудничество. Установено е още, че много от гръцките компании у нас реално оперират основно с партньорски фирми в Гърция, но плащат по-ниски данъци в България и поддържат единствено българска банкова сметка. Това са дружества, създадени изцяло с данъчна цел и без реална икономическа активност.
Юристи отбелязват, че в подобни случаи тези фиктивни фирми подлежат на данъчно облагане в Гърция. Подобни проверки се извършват и върху гръцки компании, регистрирани в Румъния и Кипър.
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Планът предвижда сондиране в 34 концесии във водите на Мексиканския залив
Преговорите с „Българска автомобилна индустрия“ са на финален етап
„Никакво лепене, никакви разходи за доставка, никакъв риск от фалшификация“, заяви говорителят на Австрийската народна партия