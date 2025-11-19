BGN → EUR
БГ Бизнес Властите в Гърция проверяват дейността на 18 хил. гръцки фирми у нас

Властите в Гърция проверяват дейността на 18 хил. гръцки фирми у нас

bTV Бизнес екип

Първоначалните резултати от инспекциите показват наличие на фиктивни гръцки дружества

Гръцките данъчни служби започнаха проверки, насочени към дейността на хиляди гръцки компании, регистрирани в България. В момента у нас функционират над 18 хиляди такива фирми, които се възползват от по-благоприятния български данъчен режим, предава БНР.

Първоначалните резултати от инспекциите показват наличие на фиктивни гръцки дружества фирми без реална дейност, служители или офиси, използвани единствено за прехвърляне на средства при по-ниско данъчно облагане. Финансови експерти напомнят, че началото на икономическата криза доведе до масово прехвърляне на дейността на гръцки предприятия към България именно заради по-добрите данъчни условия.

Гърция ще отпусне над 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата

Провеждат се и кръстосани проверки на фирми и физически лица, като гръцките и българските власти работят в тясно сътрудничество. Установено е още, че много от гръцките компании у нас реално оперират основно с партньорски фирми в Гърция, но плащат по-ниски данъци в България и поддържат единствено българска банкова сметка. Това са дружества, създадени изцяло с данъчна цел и без реална икономическа активност.

Юристи отбелязват, че в подобни случаи тези фиктивни фирми подлежат на данъчно облагане в Гърция. Подобни проверки се извършват и върху гръцки компании, регистрирани в Румъния и Кипър.

