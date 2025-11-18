Министерството на финансите пласира нов дълг за 300 млн. лева на вътрешния пазар

На аукциона бе отчетена среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,30 процента

Министерството на финансите пласира държавни ценни книжа със срок на погасяване 7 години на вътрешния пазар чрез аукцион, проведен вчера, съобщават от ведомството. Емисията (№ BG 20 400 25 210/29.01.2025 г.) е деноминирана в лева, с падеж на 29 януари 2032 година и годишен лихвен купон от 3,25 процента, цитира БТА.

Снимка: iStock

На аукциона бе отчетена среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,30 процента. Подадените поръчки достигнаха общо 523,9 млн. лв., което осигурява коефициент на покритие 1,75. Спредът спрямо сходните германски федерални облигации бе 90 базисни точки, се посочва в съобщението.

Това е тринадесети аукцион за пласиране на държавен дълг на вътрешния пазар през 2025 година, показват данните на финансовото министерство, обобщени от БТА. До момента на вътрешния пазар са емитирани държавни ценни книжа за 3,3 млрд. лева.

Паралелно с това страната излезе два пъти на международните капиталови пазари, като пласира облигации за 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева) и 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева) през април и юли съответно. Общият размер на новоиздадения държавен дълг чрез продажба на ДЦК през 2025 година достига приблизително 17,4 млрд. лева. Максималният обем на нов дълг, който България може да пласира на вътрешния и външния пазар през настоящата година, е 18,9 млрд. лева.

В проекта за държавен бюджет за 2026 г. е заложено таванът на новия дълг да достигне 10,4 млрд. евро. Според проекта в края на следващата година държавният дълг се очаква да възлезе на 37,6 млрд. евро, което е 31,3 процента от брутния вътрешен продукт.

