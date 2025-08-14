Гърция ще инвестира над 90 млн. евро, за да превърне морската вода в питейна

До момента са одобрени 35 нови инсталации за обезсоляване на над 27 острова

С амбициозна програма за над 90 милиони евро, гръцкото министерство на корабоплаването предприема решителни стъпки срещу водната криза на островите в страната. Новата инициатива обхваща 61 островни общини и цели значително подобряване на водоснабдяването чрез иновативни технологии и ускорени административни процеси. Финансирането се осигурява чрез Програмата за публични инвестиции и е част от дългосрочен стратегически план за устойчиво управление на водните ресурси в морските региони, предава News gtp.

Централна част от програмата е пакет на стойност 9 073 448 евро, разпределен между 103 конкретни проекта, насочени към повишаване на водната достатъчност и разширяване на капацитета за обезсоляване. Акцентът е върху най-малките и най-изолирани острови, които традиционно са изправени пред сериозни трудности при осигуряването на питейна вода. По думите на министъра на морското дело Василис Кикилиас, това е координирана намеса с „бързина, партньорства и целенасочени действия“, която има за цел да подобри условията на живот и да засили устойчивостта на островните общности – смятани за едно от ключовите конкурентни предимства на Гърция.

Освен основния бюджет, допълнителни 20 милиона евро са насочени към спешни интервенции в райони с остър воден дефицит. Тези средства са осигурени чрез съвместно сътрудничество с Министерството на околната среда и енергетиката, както и Генералния секретариат по околна среда и води. Финансирането се използва за изграждане и модернизация на малки съоръжения за обезсоляване, като се въвеждат ускорени процедури за издаване на лицензи, за да се избегнат забавяния.

До момента са одобрени 35 нови инсталации за обезсоляване на над 27 острова, което вече води до значителни подобрения в тяхната водоснабдителна инфраструктура. За да се подпомогне процесът, Генералният секретариат за политиката за Егейско море и островите предоставя техническа помощ на местните власти, следи провеждането на обществени поръчки и дори действа като възложител за определени проекти. Сред конкретно подпомогнатите локации са Мегисти, Лейпси, Кимолос, Диапонтийските острови (Отони, Ерикуса, Матраки), Гавдос, Агиос Ефстратиос и манастирът Панормитис на остров Сими.

Допълнително, в над 15 островни общини са финансирани технически консултанти, които помагат в напредъка по критични проекти. Мерките са част от по-мащабна стратегия, която се развива активно от 2019 г. насам. През последните шест години министерството и Генералният секретариат са вложили над 60 милиона евро в повече от 400 проекта, обхващащи 78 острова. Особено внимание е отделено на отдалечените и трудно достъпни региони, където предизвикателствата с водоснабдяването са най-сериозни.

