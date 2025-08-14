1 USD
БГ Бизнес България и Гърция ще транзитират газ до Украйна с 46% отстъпка от таксите

България и Гърция ще транзитират газ до Украйна с 46% отстъпка от таксите

bTV Бизнес екип

Целта е Украйна да успее да запълни по-бързо газохранилищата си преди зимата

Независимият преносен оператор ICGB е готов да започне два нови трансгранични продукта за доставка на природен газ за Украйна. В съобщение от дружеството заявиха, че двата продукта за групиран капацитет – по Маршрут 2 и Маршрут 3, се предлагат в сътрудничество с операторите на газопреносни системи на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна.

Това са стратегически маршрути за пренос на природен газ, които ще повишат енергийната сигурност в региона и ще осигурят допълнителен пряк достъп до доставки от Северна Гърция към Украйна, с възможност за свързване към терминала за втечнен природен газ (LNG) в Александруполис и Трансадриатическия газопровод (TAP), посочват от ICGB

Всички участващи преносни оператори по трасето са обединени около решението да приложат 25 процента отстъпка от стандартните месечни тарифи. От ICGB и украинския оператор GTSOU са преценили да предложат понижение от 46 процента, което е най-значителното към момента в региона. 

Капацитетът ще бъде предлаган единствено под формата на месечни продукти. В съответствие със стратегическата цел на инициативата, номинациите ще бъдат позволени единствено за изход към Украйна – без достъп до национални виртуални търговски точки или вътрешни изходни точки в транзитните държави, предаде БТА.

Новите продукти за групиран капацитет са одобрени от Надзорния съвет на независимия преносен оператор и ще бъдат внесени за разглеждане от националните енергийни регулатори на съответните държави.

Маршрут 2 и Маршрут 3 надграждат вече обявения продукт по Маршрут 1, част от инициативата за развитие на Вертикалния газов коридор. Основната им цел е да улеснят навременното и финансово изгодно нагнетяване на природен газ в подземните газови хранилища на Украйна преди зимния сезон.

Маршрут 2 започва от междусистемната точка Амфитрити от мрежата на DESFA, преминава през междусистемната връзка Гърция–България (IGB) и продължава по Транбалканския коридор, както следва: Амфитрити към Комотини,  Стара Загора, Негру Вода 1/Кардам, Исакча 1/Орловка, през Каушани и Гребеники. 

Маршрут 3 започва от междусистемната точка на свързване на ICGB с Трансадриатическия газопровод и следва същия маршрут, като Маршрут 2, но с начална точка Комотини (вход в IGB от TAP). 

С въвеждането на Маршрут 2 и Маршрут 3 от ICGB заявяват, че затвърждават ролята си на ключова част от Вертикалния газов коридор, свързваща диверсифицирани източници на природен газ от юг с пазарите в Югоизточна Европа, Украйна и Молдова. Решението на компанията да предложи най-голямата отстъпка в региона подчертава дългосрочния й ангажимент към регионалната солидарност, енергийната сигурност и стратегическа гъвкавост, добавят още от оператора. 

