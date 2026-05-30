Гърция или Турция: Къде почивката излиза по-евтино през 2026 г.?

Инфлацията и туристическото търсене пренареждат предпочитанията за лятна почивка

Гърция и Турция от години се конкурират за титлата на най-достъпната лятна дестинация в Европа. През 2026 г. обаче балансът започва да се променя. Макар Турция все още да предлага по-ниски цени за много туристи, високата инфлация през последните години оскъпи някои от най-популярните курорти в страната, пише Euronews. Това доведе до интересен обрат - все повече турски туристи избират да почиват в съседна Гърция в търсене на по-добро съотношение между цена и качество.

От плажните таверни до "ол инклузив" ваканциите, двете средиземноморски дестинации вече се конкурират не само със слънце и море, но и с цените, които предлагат на туристите.

Според годишния доклад Family Holiday Report на британската Post Office Travel Money най-изгодната ваканционна дестинация в Европа е Мармарис в Турция, който измества миналогодишния лидер - Слънчев бряг в България. Анализът сравнява цените на десет основни разхода по време на почивка, сред които храна, напитки, слънцезащитни продукти и посещения на ресторанти.

Слабата турска лира продължава да работи в полза на чуждестранните туристи, като прави престоя в страната по-достъпен. Въпреки това Гърция също се представя силно в класацията. Островите Крит, Кос и Родос заемат съответно седмо, осмо и девето място сред най-изгодните дестинации. Особено впечатляващ е Крит, където разходите за туристите са намалели с близо 8% спрямо предходната година.

Къде си струва повече?

Според туристическата платформа eSky Гърция е сред най-достъпните летни дестинации в Европа през тази година. Седемдневна почивка на Крит с включени полети, хотел и полупансион започва от около 388 евро на човек.

В Турция най-добро съотношение между цена и качество предлагат "ол инклузив" пакетите. Цените им започват от около 524 евро на човек, което все още е конкурентно спрямо много други популярни летни дестинации.

Въпреки инфлацията Турция остава по-евтина от Гърция по отношение на хотели, ресторанти и екскурзии. Страната обаче вече не е толкова евтина, колкото беше преди няколко години.

Избягвайте най-популярните места

В Гърция острови като Миконос и Санторини продължават да бъдат сред най-скъпите дестинации, а цените там растат заради силното търсене. За сметка на това Кефалония, Родос и Лефкада предлагат по-достъпни алтернативи.

Изводът е, че както Гърция, така и Турция могат да предложат изгодна средиземноморска ваканция през 2026 г. Турция все още има предимство при ежедневните разходи и "ол инклузив" пакетите, но Гърция доказва, че почивката там не е задължително да струва скъпо - особено ако туристите избягват най-популярните и претъпкани курорти.

