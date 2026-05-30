Една страна работи само 32 часа и е най-богатата в Европа

Колко часа работят хората седмично в Европа?

Европейците днес работят по-малко, отколкото преди десетилетие, но разликите между държавите остават големи. Според последните данни на Евростат, средната работна седмица в Европейския съюз е 35,9 часа, в сравнение с около 37 часа през 2014 г. Това означава, че европейският пазар на труда постепенно се насочва към по-кратко работно време, по-голям акцент върху баланса между работа и личен живот и по-гъвкави модели на работа.

Какво показват данните?

Карта на Евростат показва, че разликите между Северна и Южна Европа са много изразени. Служителите в Турция работят най-дълго, със средна работна седмица от 42,4 часа. След нея се нареждат страните от Балканите и Източна Европа.

В Гърция служителите работят средно по 39,6 часа седмично, в България - 39,5, в Румъния - 38,7, в Босна и Херцеговина - дори 40,9, Сърбия - 40,6, докато Хърватия отчита 37,7 часа. Словения е с 38,3 часа. От друга страна, страните в Западна и Северна Европа имат значително по-кратки работни седмици. Нидерландия е абсолютният рекордьор само с 31,9 часа работа на седмица, докато Дания, Германия и Австрия имат около 34 часа, пише N1.

Данните показват, че колкото по-богата и по-продуктивна е една страна, толкова по-малко часове обикновено работят хората. Ето защо страни като Холандия, Дания и Германия имат по-кратки работни седмици, но също така и сред най-високите нива на производителност и жизнен стандарт в Европа.

Разликата в страните

Особено интересно е, че по-дългото работно време не означава автоматично по-голяма ефективност. Холандия, която има най-кратката работна седмица в Европа, от години се смята за една от най-продуктивните икономики в света. Анализите показват, че моделът там е базиран на гъвкаво работно време, голям брой работни места на непълно работно време и фокус върху ефективността, а не върху броя на часовете, прекарани в офиса.

Подобни резултати са получени от експерименти с четиридневни работни седмици в европейски страни като Исландия, Обединеното кралство, Португалия и Германия. В много случаи компаниите отчитат по-нисък стрес сред служителите, по-висока удовлетвореност и еднаква или дори по-висока производителност.

Разбира се, по-кратката работна седмица не е еднакво ефективна във всички сектори. Евростат посочва, че най-дългите работни седмици са регистрирани в селското стопанство, строителството и минното дело, докато най-кратките работни седмици са регистрирани в образованието, културата и изкуствата.

Все повече държави се опитват да намерят модел, при който служителите работят по-малко часове, но по-ефективно. Докато Балканите остават регион с дълги работни седмици, Северна Европа показва, че по-малкото работа не означава непременно по-слаба икономика. Напротив, в някои случаи страните с най-малко работни часове са сред най-богатите и най-доволните в Европа.