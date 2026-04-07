Френски кораб премина Ормузкия проток за първи път от началото на войната с Иран

Успешното преминаване на CMA CGM Kribi се разглежда като важен знак за възстановяване на търговския трафик

Кораб, собственост на френската компания CMA CGM, стана първият плавателен съд със западноевропейска връзка, който премина през Ормузкия проток след началото на войната с Иран в края на февруари, показват данни за проследяване на корабите. Контейнерният съд CMA CGM Kribi, плаващ под малтийски флаг и част от третата по големина контейнерна линия в света, отплава на изток от водите край Дубай в четвъртък следобед.

По време на преминаването си край иранското крайбрежие корабът е излъчвал френска собственост и е навигирал в разрешения коридор между островите Кешм и Ларак. До началото на март плавателният съд, подобно на други неирански кораби, оставаше бездействал в Персийския залив заради ограниченията върху търговския трафик, предизвикани от конфликта.

CMA CGM, мажоритарно притежавана от семейство Сааде, се смята, че е координирала транзита с иранските морски власти. Корабът се е насочил към Пойнт Ноар в Република Конго като част от линия, свързваща Индия, Близкия изток, Персийския залив и Африка. Успешният транзит може да насърчи и други превозвачи да възобновят преминаванията, ако коридорът се окаже стабилен през следващите дни.

Междувременно заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади съобщи, че страната подготвя протокол с Оман за осигуряване на безопасния трафик през Ормузкия проток. Обсъждат се също такси за преминаване, започващи от 1 долар на барел, с възможност за плащане в китайски юани или стейбълкойни. Ирански посредници, свързани с Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC), могат да изискват подробни данни за корабите преди одобрение, като достъпът ще се определя чрез система за класиране на държавите.

В допълнение танкер за втечнен природен газ (LNG) „Сохар“ започна движение на изток през Ормузкия проток, насочвайки се към терминала за износ „Калхат“ в Оман. Това би било първото преминаване на LNG танкери от началото на конфликта, подчертавайки постепенното възобновяване на корабоплаването в региона.

Докато контейнерните кораби вече извършват тестови транзити, енергийните превозвачи като танкери и газовози все още избягват района поради повишените рискове и липсата на стандартно застрахователно покритие. Успешното преминаване на CMA CGM Kribi се разглежда като важен знак за възстановяване на търговския трафик в Ормузкия проток.