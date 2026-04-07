1 USD
1.1525 BGN
Петрол
111.01 $/барел
Bitcoin
$68,857.3
Турция открива алтернатива на Ормузкия проток

bTV Бизнес екип

Светът преминава през период на голяма несигурност

Турция е открила нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия, който да служи като алтернатива на Ормузкия проток за придвижването на пратки към страните от по-широкия регион, съобщи турският министър на търговията Йомер Болат, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз“, цитирано от БТА.

Кога стартира търговията?

Снимка: EPA

„Стартирахме транзитна търговия чрез споразумение, сключено със Саудитска Арабия. По този начин продуктите, които не могат да преминат през Ормузкия проток, ще продължат да достигат до страните в региона, някои чрез тръбопроводи, а други чрез наземен транспорт“, заяви Болат снощи пред журналисти в Анкара.

По думите на министъра Турция вече е започнала да издава транзитни визи по споразумението си със Саудитска Арабия, което според него „ще помогне за поддържането на търговските потоци в Персийския залив и по-широкия регион.

Болат отбелязва, че в момента светът преминава през период на голяма несигурност и заяви, че турското правителство работи активно, за да предотврати увреждането на икономическите интереси на Турция при настоящата ситуация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

