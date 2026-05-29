Френската икономика се е свила с 0,1 процента през първото тримесечие

Резултатът е под предварителната оценка за нулев растеж на втората по големина икономика в еврозоната

Икономиката на Франция се е свила с 0,1 процента през първото тримесечие на годината, показват окончателните данни на френския статистически институт, предаде Ройтерс.

Резултатът е под предварителната оценка за нулев растеж на втората по големина икономика в еврозоната.

Данните са и под средната прогноза за нулев растеж в анкета на Ройтерс сред 19 икономисти.

Според статистическите данни износът е намалял рязко с 3,5 процента след ръст от 0,9 процента през предходното тримесечие.

От статистическия институт посочват, цитирани от БТА, че понижението се дължи основно на спад при износа в авиационния сектор.