Бронзът носи милиони: Каква премия ще получи Англия за третото място на Мондиал 2026?

"Трите лъва" победиха Франция с 6:4 в най-резултатния мач от Световното първенство
Англия завърши участието си на Мондиал 2026 с победа над Франция в мача за третото място. Успехът в най-резултатната среща на световното първенство осигури на английския тим не само по-предно класиране, но и по-голям дял от рекордния награден фонд на ФИФА, пише AOL.
Макар да не определя световния шампион, мачът за третото място също има сериозен финансов залог. Победителят получава по-висока премия от четвъртия в крайното класиране, а тази година разликата между двете позиции възлиза на 2 млн. долара. След успеха си с 6:4 Англия ще прибави 29 млн. долара към приходите си от първенството, докато Франция ще получи 27 млн. долара.
Това е част от най-големия награден фонд в историята на световните първенства. За Мондиал 2026 ФИФА разпределя 655 млн. долара според представянето на отборите, а заедно със средствата за подготовка и участие общата сума достига 727 млн. долара. Всяка от 48-те федерации получава по 1,5 млн. долара за подготовка и още 10 млн. долара за самото участие в турнира.
Така общите приходи на Англия от първенството надхвърлят 40 млн. долара, като окончателното разпределение на средствата между федерацията, футболистите и треньорския щаб ще бъде определено съгласно вътрешните правила на Английската футболна асоциация.
На терена срещата оправда очакванията за зрелище. Англия поведе убедително още през първото полувреме, Франция успя да върне интригата след почивката, но тимът на Томас Тухел удържа победата с 6:4. Килиан Мбапе се разписа два пъти и завърши турнира като голмайстор с 10 попадения.
С мача за третото място програмата на Мондиал 2026 навлиза в своята заключителна фаза. По-късно днес Испания и Аржентина ще се изправят един срещу друг във финала, който ще определи новия световен шампион.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.
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