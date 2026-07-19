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Свят Бронзът носи милиони: Каква премия ще получи Англия за третото място на Мондиал 2026?

Бронзът носи милиони: Каква премия ще получи Англия за третото място на Мондиал 2026?

Свят

bTV Бизнес екип

"Трите лъва" победиха Франция с 6:4 в най-резултатния мач от Световното първенство

Англия завърши участието си на Мондиал 2026 с победа над Франция в мача за третото място. Успехът в най-резултатната среща на световното първенство осигури на английския тим не само по-предно класиране, но и по-голям дял от рекордния награден фонд на ФИФА, пише AOL.

Снимка: Reuters

Макар да не определя световния шампион, мачът за третото място също има сериозен финансов залог. Победителят получава по-висока премия от четвъртия в крайното класиране, а тази година разликата между двете позиции възлиза на 2 млн. долара. След успеха си с 6:4 Англия ще прибави 29 млн. долара към приходите си от първенството, докато Франция ще получи 27 млн. долара.

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Това е част от най-големия награден фонд в историята на световните първенства. За Мондиал 2026 ФИФА разпределя 655 млн. долара според представянето на отборите, а заедно със средствата за подготовка и участие общата сума достига 727 млн. долара. Всяка от 48-те федерации получава по 1,5 млн. долара за подготовка и още 10 млн. долара за самото участие в турнира.

Така общите приходи на Англия от първенството надхвърлят 40 млн. долара, като окончателното разпределение на средствата между федерацията, футболистите и треньорския щаб ще бъде определено съгласно вътрешните правила на Английската футболна асоциация.

Снимка: Reuters

На терена срещата оправда очакванията за зрелище. Англия поведе убедително още през първото полувреме, Франция успя да върне интригата след почивката, но тимът на Томас Тухел удържа победата с 6:4. Килиан Мбапе се разписа два пъти и завърши турнира като голмайстор с 10 попадения.

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С мача за третото място програмата на Мондиал 2026 навлиза в своята заключителна фаза. По-късно днес Испания и Аржентина ще се изправят един срещу друг във финала, който ще определи новия световен шампион.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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