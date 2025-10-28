Първият круизен кораб за мюсюлмани ще отплава следващия месец

Капацитетът на кораба е 1760 пътници

Първият в света круизен кораб, изцяло съобразен с нуждите на мюсюлмански пътници, ще отплава от Малайзия през ноември. Корабът M/V Piano Land ще предлага специални удобства и услуги, насочени към пътешественици, спазващи ислямската вяра — включително 100% халал храна, безалкохолни напитки, молитвени помещения и указания за времето за молитва на борда. Инициативата цели да направи круизните пътувания по-достъпни и комфортни за мюсюлманите, които често срещат ограничен избор в менюто и липса на подходящи за тях дейности по време на круизи, предава Euronews.

Снимка: Getty Images

С капацитет от 1760 пътници и 880 каюти, разположени на десет палуби, Piano Land ще предлага възможности както за семейства, така и за пътуващи с уелнес или духовна насоченост. На борда гостите ще могат да се насладят на вечерни забавления, спа и уелнес програми, детски клубове и следобеден чай по халал стандарт. Сред кулинарните акценти е печената патица в хонконгски стил, приготвена изцяло с халал сертифицирани продукти.

Проектът е резултат от партньорство между малайзийската Hwajing Travel & Tours и китайската Astro Ocean Cruise, като се очаква да подкрепи амбицията на Малайзия да се утвърди като водеща дестинация за пътувания, ориентирани към мюсюлманите. Първите маршрути ще започнат на 29 ноември, включвайки кратки круизи между Лангкави, Пенанг и Порт Кланг.

Тенденцията за по-голяма достъпност за мюсюлмански пътешественици се наблюдава и в други региони на Азия, като Тайван и Хонконг, които въвеждат повече молитвени пространства и халал опции за хранене. Въпреки че Европа все още изостава, държави като Франция, Германия, Обединеното кралство и Ирландия постепенно подобряват своите предложения.

