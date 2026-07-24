До 700 евро награда: Тази страна плаща на жителите си да канят туристи

Какви са условията?

Жителите на Дубай могат да получат пакети с хотелски престой, храна и развлечения, ако успеят да убедят свои приятели и роднини да посетят емирството. Инициативата идва в момент, когато градът отчита сериозен спад на туристите заради напрежението в Близкия изток и войната между САЩ и Израел срещу Иран, което кара много посетители да избягват региона, предава Тhe Guardian.

Дубай стартира програмата „Dubai Invite“, организирана от Министерството на икономиката и туризма, с цел да възстанови интереса към дестинацията. Чрез схемата жителите на Обединените арабски емирства могат да номинират свои близки, а ако те посетят страната, получават ползи на стойност над 3000 дирхама (около 700 eвро). Според информацията на Visit Dubai наградата включва „пакет от предимства“, сред които хотелско настаняване, специални предложения за хранене и билети за различни атракции.

Според условията на програмата всеки жител може да получи максимум три пакета за посетители, които пристигнат преди 31 октомври, като самите предимства могат да бъдат използвани до декември. Посетителите трябва да живеят извън ОАЕ, да притежават валидна туристическа виза и могат да бъдат предложени само веднъж от даден жител.

Инициативата стартира на фона на сериозен спад в туристическия сектор на ОАЕ, след като международните пътувания намаляха значително заради конфликта в региона. През февруари Иран предприе ответни действия с ракети и дронове, които засегнаха известния хотел Fairmont и международното летище в Дубай.

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През 2025 г. Дубай е посрещнал близо 20 милиона посетители, което е рекорд за града. След началото на конфликта обаче броят на авиокомпаниите, обслужващи летищата в Дубай, е намалял наполовина, тъй като много полети са били отменени или пренасочени заради ракетни атаки и опасенията на туристите да пътуват през Близкия изток. Хотелският сектор също усеща последиците, като има данни за голям брой свободни стаи и спад на приходите на някои компании с над 50%.

Част от най-известните хотели в Дубай временно са затворили врати, за да извършат ремонти и обновявания. Сред тях е и емблематичният Burj Al Arab, който се очаква да остане затворен за около 18 месеца за основен ремонт. В същото време други хотели и компании се включват в правителствената инициатива, като предлагат отстъпки до 45% и безплатни нощувки. Според местни медии само през първите 48 часа след старта на програмата са постъпили над 10 000 заявления.