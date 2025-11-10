Фон дер Лайен предлага промени в бюджета на ЕС след заплаха от блокиране от Европейския парламент

Предложеният бюджет предвижда общи разходи 2,3 трилиона долара

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е предложила промени в проекта за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, след като Европейският парламент предупреди, че може да блокира неговото одобрение. Това става ясно от писмо, с което германската агенция ДПА се е запознала, предава БТА.

Снимка: Ройтерс

В документа, адресиран до председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и до датското председателство на Съвета на ЕС, Фон дер Лайен излага няколко възможни корекции, насочени към улесняване на процеса по приемане на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г. Сред предложенията ѝ са разширяване на правомощията на регионите при определянето на приоритетите за финансиране, както и предоставяне на допълнителни гаранции за селскостопанския сектор.

В това число се предвижда част от средствата да бъдат отделени специално за развитие на селските райони, успоредно с програмите по Общата селскостопанска политика. Освен това се предлага засилване на ролята на Европейския парламент в контрола и разпределянето на средствата. Предложеният бюджет предвижда общи разходи от около два трилиона евро (приблизително 2,3 трилиона долара) – с около 700 милиарда евро повече от настоящата седемгодишна финансова рамка.

Снимка: Европейски парламент

Инициативата на Фон дер Лайен идва след съвместно писмо, изпратено в края на октомври от лидерите на основните политически групи в Европейския парламент – консерватори, социалдемократи, либерали и зелени. В него те критикуват първоначалното предложение на Европейската комисия, представено през юли, с аргумента, че то не отчита достатъчно позицията на парламента, включително неговите искания за запазване на ролята на регионалната политика и правото на депутатите да участват в решенията за разходите.

Евродепутатите предупреждават, че заложеният модел – според който всяка държава членка ще подготвя собствени национални планове за разходи, вместо да се използват общоевропейски фондове – може да доведе до липса на прозрачност и до „сериозни дисбаланси“ в рамките на ЕС.

Дългосрочният бюджет на Съюза, известен като многогодишна финансова рамка, определя приоритетите и размера на средствата за ключови политики като сигурност, отбрана, миграция, климат и дигитална трансформация. За да влезе в сила, той трябва да бъде одобрен единодушно от всички държави членки и ратифициран от Европейския парламент.

Ако депутатите не дадат съгласие с квалифицирано мнозинство, предложението автоматично отпада. За да избегне подобен сценарий, Фон дер Лайен е свикала среща на високо равнище в понеделник с участието на редица високопоставени представители, сред които Роберта Мецола и Мете Фредериксен – министър-председател на Дания и настоящ председател на Съвета на ЕС.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN