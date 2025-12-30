Бюджетният дефицит намалява до 6,18 млрд. лв. към края на ноември

В сравнение с октомври дефицитът намалява с около 400 млн. лв.

Бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма е 6,181 млрд. лева, което е 2,8% от прогнозния БВП, съобщава Министерството на финансите. Дефицитът се дължи на 4,211 млрд. лв. недостиг в националния бюджет и 1,97 млрд. лв. дефицит по европейските средства, пише БТА.

В сравнение с октомври дефицитът намалява с около 400 млн. лева. През октомври той беше 6,59 млрд. лв. (2,98% от БВП).

Към 30 ноември 2025 г. фискалният резерв е 20,603 млрд. лева. От тях:

16,409 млрд. лв. са депозити в БНБ и търговски банки

4,193 млрд. лв. са средства, които България трябва да получи от ЕС за вече извършени разходи

Приходи

Снимка: iStock

Общите приходи, помощи и дарения до ноември 2025 г. са 75,413 млрд. лв., което е 83,5% от планираното за годината. Те са с 15,6% (10,182 млрд. лв.) повече спрямо същия период на 2024 г. – най-големият номинален ръст за последните години.

Спрямо 2024 г.:

данъчните и осигурителните приходи растат с 15% (8 млрд. лв.)

неданъчните приходи се увеличават с 21,7% (1,935 млрд. лв.)

помощите и даренията са с 246,9 млн. лв. повече

Данъчните и осигурителните приходи възлизат на 61,391 млрд. лв. и представляват 81,4% от всички приходи и 86,7% от годишния план. Неданъчните приходи са 10,853 млрд. лв. (90,5% от плана) и идват основно от такси, концесии, приходи от собственост и продажба на квоти за парникови емисии. Помощите и даренията са в размер на 3,168 млрд. лева.

Разходи

Снимка: iStock

Общите разходи по КФП към ноември 2025 г. са 81,594 млрд. лв., или 84,4% от годишния план. За сравнение, през ноември 2024 г. те са били 68,924 млрд. лв., като тогава е имало еднократна операция за 1,2 млрд. лв., която изкривява сравнението.

Ако тя се изключи, разходите през 2025 г. са с 11,47 млрд. лв. (16,4%) повече. Увеличението е основно за социални плащания и пенсии, капиталови разходи, разходи за персонал, инвестиции по европейски програми, включително Механизма за възстановяване и устойчивост.

Подробности за разходите

Нелихвени разходи: 78,314 млрд. лв. (84,5% от плана), ръст от 15,6% спрямо 2024 г.

Текущи разходи: 69,504 млрд. лв.

Капиталови разходи: 8,756 млрд. лв.

Трансфери към чужбина: 53,3 млн. лв.

Лихвени плащания: 1,411 млрд. лв., което е 87% от планираното и с 434 млн. лв. повече спрямо 2024 г., заради обслужването на държавния дълг.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN