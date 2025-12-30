Бюджетният дефицит намалява до 6,18 млрд. лв. към края на ноември

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма е 6,181 млрд. лева, което е 2,8% от прогнозния БВП, съобщава Министерството на финансите. Дефицитът се дължи на 4,211 млрд. лв. недостиг в националния бюджет и 1,97 млрд. лв. дефицит по европейските средства, пише БТА.
В сравнение с октомври дефицитът намалява с около 400 млн. лева. През октомври той беше 6,59 млрд. лв. (2,98% от БВП).
Към 30 ноември 2025 г. фискалният резерв е 20,603 млрд. лева. От тях:
Общите приходи, помощи и дарения до ноември 2025 г. са 75,413 млрд. лв., което е 83,5% от планираното за годината. Те са с 15,6% (10,182 млрд. лв.) повече спрямо същия период на 2024 г. – най-големият номинален ръст за последните години.
Данъчните и осигурителните приходи възлизат на 61,391 млрд. лв. и представляват 81,4% от всички приходи и 86,7% от годишния план. Неданъчните приходи са 10,853 млрд. лв. (90,5% от плана) и идват основно от такси, концесии, приходи от собственост и продажба на квоти за парникови емисии. Помощите и даренията са в размер на 3,168 млрд. лева.
Общите разходи по КФП към ноември 2025 г. са 81,594 млрд. лв., или 84,4% от годишния план. За сравнение, през ноември 2024 г. те са били 68,924 млрд. лв., като тогава е имало еднократна операция за 1,2 млрд. лв., която изкривява сравнението.
Ако тя се изключи, разходите през 2025 г. са с 11,47 млрд. лв. (16,4%) повече. Увеличението е основно за социални плащания и пенсии, капиталови разходи, разходи за персонал, инвестиции по европейски програми, включително Механизма за възстановяване и устойчивост.
Нелихвени разходи: 78,314 млрд. лв. (84,5% от плана), ръст от 15,6% спрямо 2024 г.
Лихвени плащания: 1,411 млрд. лв., което е 87% от планираното и с 434 млн. лв. повече спрямо 2024 г., заради обслужването на държавния дълг.
