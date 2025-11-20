Financial Times: Apple скоро може да има нов директор

Има множество спекулации относно самоличността на новия изпълнителен директор

По всичко личи, че идва краят на 15-годишно царуване на Тим Кук начело на Apple. 66-годишният Кук, който наследи Apple от основателя й Стив Джобс през 2011 г., подготвя напускането си от компанията с рекордни оценки на фондовия пазар, но и доста противоречия. Според Financial Times, технологичният гигант ускорява подготовката си зад кулисите за неговото наследяване. Възможно е компанията да смени главния си изпълнителен директор още следващата година. Тази замяна не е свързана с представянето на Apple, а по-скоро с желанието на Тим Кук да се пенсионира.

В момента има множество спекулации относно самоличността на третия изпълнителен директор на компанията. Имената на главния софтуерен инженер Крейг Федериги, главния маркетинг директор Грег Джосвиак и главния оперативен директор Джеф Уилямс отдавна циркулират в публичното пространство, пише БГНЕС. Но според изданието, Джон Тернус, вицепрезидентът, отговарящ за хардуерното инженерство, сега е фаворит.

На 50 години, Джон Тернус е най-младият потенциален изпълнителен директор на Apple, подчертава технологичният новинарски сайт „Гизмодо“. Шансовете му да наследи Тим Кук се увеличиха, след като миналата година „Блумбърг“ го определи като „подходящ за главен изпълнителен директор“. Според различни източници Тернус е възприеман като „възпитан и човек, който не пише нищо противоречиво в имейлите си и е много предпазлив при вземането на решения“.

Джон Тернус е начело на американската компания от 24 години. Първата му висша позиция е от 2013 г., преди да бъде повишен в ръководител на хардуерното инженерство през 2022 г. Той постепенно поема ръководството на iPad, след това на Mac, AirPods и през 2020 г. на iPhone. През същата година Apple започва да го представя на видно място в дългоочакваните си продуктови презентации. Той представи и M1, първия силициев чип на марката. А през 2025 г. отново представи новия iPhone Air.

Въпреки че Джон Тернус следва стъпките на Тим Кук, той е по-фокусиран върху инженерството, отколкото върху операциите. От една страна, Тим Кук, който има магистърска степен по бизнес администрация, се е издигнал в йерархията на Apple в оперативния отдел, управлявайки продажбите и веригата за доставки. От друга страна, той е учил машиностроене и е работил върху очила за виртуална реалност, преди да се присъедини към екипа за продуктов дизайн на Apple през 2001 г.

Джон Тернус обаче има и своите критици, които не гледат благосклонно на потенциалното му повишение. Според „Блумбърг“ той ще бъде просто политик, борещ се да спечели уважението на някои от най-добрите инженери на Apple. Докато някои хвалят предпазливостта му, други я виждат като нежелание да се възприемат иновациите. Джон Тернус не се интересува от поемане на рискове и проучване на бъдещи технологии. Други скептици посочват, че той не е участвал в някои от най-амбициозните продукти на Apple през последните години. Но може би това е за добро. По този начин фрапиращите провали на слушалките Vision Pro и автономния автомобил не петнят репутацията му.

Според „Гизмодо“, Джон Тернус има потенциала да освежи имиджа на марката, като същевременно запази известна стабилност. Трябва да се каже, че някои фенове на Apple свързват мандата на Тим Кук със забавяне на иновациите. Макар че той със сигурност е инициатор на множество нови продукти, ерата на „Това е революция“ изглежда далечен спомен, когато се имат предвид определени модели iPhone.

Калифорнийската компания е осмивана и заради неспособността си да се справи с надпреварата за изкуствен интелект. Неотдавнашното забавяне на новата версия на Siri, задвижвана от изкуствен интелект, демонстрира това за пореден път. Назначаването на изпълнителен директор от хардуерното подразделение, което е участвал в повечето от най-големите иновации на Apple през последните 25 години, може да помогне за промяна на нещата.

