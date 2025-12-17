FIFA въвежда нов билет за Световното първенство през 2026 г. - ето колко ще струва

Според предишната ценова структура, един фен би похарчил над 5000 паунда

FIFA обяви, че ще въведе ограничен брой по-достъпни билети на цена от 60 долара за всичките 104 мача от Световното първенство през 2026 г., след като се сблъска с остра критика към първоначалната си ценова политика. Ръководният орган на световния футбол уточни, че новата ценова категория ще бъде предназначена за определен брой „лоялни фенове“ на националните отбори, които са се класирали за турнира, предава ВВС.

Снимка: Getty Images / iStock

Служител на FIFA, запознат отблизо с обсъжданията, заяви, че организацията е взела под внимание получената обратна връзка и че създаването на тази нова категория билети е правилният ход. По думите му решението е било взето с пълно единодушие. Въпреки това британският премиер сър Киър Стармър, призова FIFA да направи още стъпки, за да бъдат билетите по-достъпни и Световното първенство да запази връзката си с истинските привърженици на играта.

Според предишната ценова структура, един фен би трябвало да похарчи над 5000 паунда, за да следва Англия във всеки мач до финала. Новият билет от 45 паунда попада в най-ниската ценова категория – „вход за фенове“ – и ще представлява 10% от квотата, разпределена за всяка футболна асоциация, чийто отбор участва в турнира, който ще се проведе в Канада, Мексико и Съединените щати.

За отбори като Англия и Шотландия това означава, че приблизително 400 билета на цена от 45 паунда ще бъдат налични за всеки от мачовете в груповата фаза. През уикенда и в началото на седмицата в Доха, Катар, се проведоха срещи с висши представители на FIFA, на които бяха обсъдени първите реакции относно цените на билетите.

След като още преди срещите в Доха представители, близки до Английската футболна асоциация, са изразили притесненията на феновете пред ръководството на FIFA, те възприемат новото решение като крачка в правилната посока. От FIFA уточниха, че билетите от най-достъпното ниво ще бъдат разпределяни специално за привърженици на класираните отбори, като всяка участваща асоциация ще определя самостоятелно критериите и процеса на кандидатстване. Организацията допълни, че общо 50% от квотата на всяка асоциация ще бъде в най-ниските ценови категории – 40% за „стойност за поддръжници“ и 10% за „вход за поддръжници“, а останалата част ще бъде разделена поравно между стандартното и премиум нивото.

