Федерален апелативен съд блокира тарифите на Тръмп. Сега какво?

Вотът 7–4 ограничава извънредните правомощия

Федералният апелативен съд за Федералния окръг на САЩ ограничи усилията на Доналд Тръмп да налага мащабни мита без одобрението на Конгреса. С решение 7–4 съдът до голяма степен потвърди постановлението на специализирания Търговски съд от май, но запази част от тарифите в сила, за да предостави време за обжалване пред Върховния съд.

Кои мита са засегнати?

Снимка: Ройтерс

Тръмп въведе т.нар. „освободителни“ мита на 2 април – до 50 % за държави с търговски дефицит със САЩ и базови 10% за останалите. След тримесечно отлагане част от партньорите, Великобритания, Япония и Европейският съюз, сключиха споразумения, а други, като Лаос (40 %) и Алжир (30 %), бяха ударени по-силно. Мерките стъпваха на Закона за международните извънредни икономически правомощия от 1977 г. (IEEPA), след като Тръмп обяви дългогодишния търговски дефицит на САЩ за „национална извънредна ситуация“.

Защо магистратите казаха „не“?

Снимка: Ройтерс

Администрацията се позова на прецедент от 70-те години, когато президентът Ричард Никсън наложи мита по Закона за търговията с врага от 1917 г. Търговският съд в Ню Йорк обаче постанови, че действията на Тръмп „надхвърлят всякакви правомощия“, предоставени от IEEPA. Апелативният съд също подчерта, че „изглежда малко вероятно Конгресът да е възнамерявал да даде на президента неограничена власт да налага мита“. Все пак четирима съдии не се съгласиха, аргументирайки, че законът не представлява неконституционно делегиране на законодателни правомощия.

Какво следва за търговската стратегия на Тръмп?

Снимка: Reuters

Министерството на правосъдието предупреди, че евентуална отмяна на тарифите може да наложи възстановяване на част от събраните 159 млрд. долара приход, което би довело до „финансов крах“. Юристът Ашли Ейкърс от Holland & Knight посочи преди решението, че „администрацията може да загуби основен стълб на преговорната си стратегия, което би насърчило чуждите правителства да се противопоставят на бъдещи искания“.

Бившият президент обеща да отнесе делото до Върховния съд: „Ако това решение остане, то буквално ще унищожи Съединените щати“, написа той в своята социална платформа.

Има ли алтернативни инструменти?

Тръмп все още може да прибегне до Закона за търговията от 1974 г., който обаче ограничава тарифите до 15 % и до 150 дни. Друг вариант е раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г., използван за митата върху стомана, алуминий и автомобили, но той изисква разследване от Министерството на търговията и не позволява незабавни еднолични действия.

Апелативното решение поставя значително препятствие пред широкото прилагане на извънредни търговски правомощия. Сега съдбата на спорните мита – и на по-широката търговска политика на Тръмп – ще зависи от Върховния съд и от това дали администрацията ще избере по-ограничени, но законово устойчиви механизми за налагане на тарифни бариери.

