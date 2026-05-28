Фед алармира: Гладът в Америка е по-тежък от този при Ковид кризата

Фед алармира: Гладът в Америка е по-тежък от този при Ковид кризата

bTV Бизнес екип

Проучването на Федералния резерв е проведено преди войната с Иран

Повече американци страдат от глад тази година, отколкото в разгара на пандемията от Ковид-19. Това показва проучване на Федералния резерв на Ню Йорк, публикувано днес.

В анкетата, проведена сред около 1200 домакинства в САЩ през февруари, участниците са били питани дали са били принудени да използват спестявания или извънредни фондове, за да покриват разходите си, дали са имали затруднения с осигуряването на достатъчно храна, дали децата им са пропускали хранения, както и дали са получавали хранителни помощи или държавна подкрепа за закупуване на храна.

„Отчитаме значително увеличение на продоволствената несигурност, особено сред домакинствата с по-ниско образование и доходи, както и сред семействата с малки деца“, посочва Ню Йоркският федерален резерв, цитиран от АФП.

Проучването е проведено преди войната с Иран, започнала след американско-израелските удари на 28 февруари, които доведоха до най-сериозното поскъпване на хранителните продукти в САЩ от 2023 г. насам.

Над една трета от домакинствата са заявили през февруари, че са прибягнали до спестяванията си, за да се справят финансово. За сравнение през юни 2020 г. този дял е бил 21,8%.

Именно тогава броят на американците, получаващи обезщетения за безработица, достигна пик от над 33 милиона души по време на блокадите заради Ковид-19.

Пандемията разтърси световната икономика и доведе до масово изкупуване на стоки, изпразване на рафтовете в магазините и рязко поскъпване на продуктите.

Десет процента от домакинствата в тазгодишното проучване са заявили, че не разполагат с достатъчно храна или че децата им пропускат хранения, при едва четири процента през юни 2020 г.

Над 15% са посочили, че са получавали хранителни дарения, спрямо 10,6% по време на пандемията.

От Ню Йоркския федерален резерв отбелязват, че потребителите са „песимистично настроени относно собственото си финансово положение и перспективите пред него“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

