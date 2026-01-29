Фалитите на предприятията в световен мащаб ще нараснат с 2,8% през 2026 г.

Ето кои сектори са най-засегнати

Очаква се фалитите на предприятия да се увеличат с 2,8 на сто в световен мащаб през 2026 г., показват данни и анализ на глобалния кредитен застраховател „Кофас“ (Coface).

Според прогнозата на „Кофас“, през 2026 г. ще се наблюдава привидна стабилизация на несъстоятелността на компаниите на фона на постепенното облекчаване на разходите за финансиране. Зад това обаче се крие продължаваща нестабилност, особено в строителния, химическия и текстилния сектор. От „Кофас“ предупреждават, че дори повишение от 25 базисни пункта на лихвените проценти по бизнес кредитите би било достатъчно, за да се обърне тенденцията.

По данни от анализа, през 2026 г. се очаква увеличение на несъстоятелността с около 2 на сто във Франция и Обединеното кралство, в съответствие с динамиката при създаването на нови предприятия. В САЩ се прогнозира ръст от 4 на сто, поради уязвими сектори и ефекта от нови търговски политики и мита. За Германия прогнозата е за увеличение от 1 на сто, на фона на слаба частна активност въпреки значителните държавни стимули.

За разлика от това, Италия се очаква да отчете спад на несъстоятелността с 2 на сто, основно поради намаляващия брой активни компании, а Испания – понижение с 3 на сто, подкрепено от подобрена макроикономическа среда. В Нидерландия се прогнозира ръст от 4 на сто, отразяващ постепенното връщане към предпандемичните нива.

„2026 г. би трябвало да донесе по-скоро облекчение, отколкото подобрение. Броят на несъстоятелностите няма да намалее – просто ще спре да се ускорява. Ако лихвените проценти се понижат по-бавно от очакваното, тази стабилизация ще изчезне незабавно“, коментира Джонатан Стийнберг, икономист за страните от Северозападна Европа в „Кофас“.

От „Кофас“ отбелязват, че след три години на устойчив ръст, 2026 г. може да донесе временно затишие, подкрепено от понижаване на лихвите и облекчени кредитни условия. Въпреки това стабилизацията остава крехка заради високата задлъжнялост на компаниите, свитите маржове и напрежението в най-уязвимите отрасли.

В регионален план анализът на „Кофас“, цитиран от БТА, показва различни тенденции. В Северна Америка ще продължат да са под натиск, докато Канада се очаква да отчете спад на несъстоятелността с 5 на сто след продължителен период на растеж. В Азиатско-тихоокеанския регион Япония се прогнозира да отчете увеличение от 7 на сто заради високите лихви и структурни слабости, а Австралия – леко покачване от 0,5 на сто, достигайки плато след силната нормализация след пандемията.

Данните от анализа показват, че ключовият риск остава чувствителността на компаниите към цената на кредита. Повишение от 25 базисни пункта би могло да доведе до ново ускоряване на несъстоятелността в световен мащаб до 4–5 на сто, като най-силно засегнати биха били европейските икономики и секторите с ограничена способност за обслужване на дълга, се посочва още в публикаията на "Кофас".

