Ежегодно се изхвърлят тонове дрехи, които могат да запълнят над 200 футболни стадиона

Стойността на изхвърления текстил годишно е около 150 млрд. долара

Всяка година в световен мащаб около 120 милиона тона дрехи се превръщат в отпадъци – обем, който би могъл да изпълни повече от 200 футболни стадиона с олимпийски размери. Това показва нов анализ на консултантската компания Boston Consulting Group (BCG), посветен на текущото състояние на текстилната индустрия, предава БТА.

Снимка: Canva

Експертите на BCG посочват, че с въвеждането на системни подобрения в сектора, делът на рециклираните текстилни изделия може да надмине 30 процента. Това би позволило създаването на нови влакна със стойност на суровините, надхвърляща 50 милиарда долара.

Голяма част от дрехите, които се изхвърлят, са били носени много малко. По данни от анализа, потребителите обличат дадена дреха средно между седем и десет пъти преди да се разделят с нея. Впоследствие около 80 процента от този текстилен отпадък се изгаря или се изпраща на сметища, като едва 12 процента намират повторна употреба, а по-малко от 1 процент биват преработени в нови влакна.

Снимка: Getty Images / iStock

Една от основните пречки за ефективното рециклиране е фактът, че повечето дрехи са направени от смесени тъкани, които съвременните технологии трудно могат да разделят. Анализ на организацията Changing Markets Foundation от миналата година разкрива, че модната индустрия все по-често използва нискокачествени синтетични влакна, произвеждани от изкопаеми горива – основен източник на микропластмаса в околната среда.

Освен че води до значителни екологични щети – над 90 процента от въглеродните емисии в сектора са свързани с добив и преработка на нови суровини – ниският процент на рециклиране е и икономически проблем. Стойността на изхвърления текстил годишно се изчислява на около 150 милиарда долара.

Според BCG е крайно време кръговата икономика в текстилната промишленост да се превърне в реалност, а не само в амбициозна концепция. Необходими са цялостни решения на индустриално ниво – като улеснени програми за обратно приемане на дрехи, нови технологии за сортиране и химическо рециклиране. Ако нищо не се промени, до 2030 г. текстилните отпадъци може да надминат 150 милиона тона – обем, който би запълнил над 260 футболни стадиона.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN