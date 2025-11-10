Европейските компании ще усетят по-остро ефекта от американските мита през 2026 г.

Търговското напрежение вероятно ще намали БВП на еврозоната

Европейският бизнес се очаква да понесе по-голямо въздействие от американските мита през 2026 г., в сравнение с 2025 г., когато предварителното складиране на стоки помогна за смекчаване на ефектите. Това се посочва в ново проучване на BusinessEurope, предадено от БТА.

Според анализа търговското напрежение вероятно ще намали брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната, Европейския съюз и по-широк кръг европейски държави с около 0,03 процентни пункта през 2025 г. За 2026 г. очакваното негативно въздействие се оценява между 0,5 и 0,6 процентни пункта, като най-силно засегната ще бъде еврозоната.

Проучването на бизнес лобито се основава на отговорите на 36 национални бизнес федерации в ЕС, както и на организации в страни извън Съюза, включително Великобритания, Швейцария, Турция и Украйна.

BusinessEurope отбелязва, че резултатите съответстват на оценката на Европейската централна банка (ЕЦБ), според която въздействието на тарифите и икономическата несигурност върху растежа на еврозоната вероятно ще бъде около 0,7 процентни пункта за периода 2025–2027 г. Според ЕЦБ това влияние е по-слабо от първоначално очакваното, тъй като политическата несигурност е намаляла след споразумението между ЕС и САЩ в края на юли.

Въпреки това BusinessEurope подчертава, че компаниите продължават да изразяват притеснения относно липсата на предвидимост. Забавените икономически ефекти и несигурността около бъдещите американски мита остават средносрочни предизвикателства за европейския растеж.

