Тръмп обеща по 2000 долара на американците от приходите от митата

Някои американци смятат, че предложението звучи „твърде хубаво, за да е истина“

Президентът Доналд Тръмп обяви, че повечето американци ще получат „поне“ по 2000 долара, като средствата ще дойдат от приходите от мита. Според него това ще бъде начин тези приходи да се върнат при обикновените граждани, вместо да остават в държавния бюджет, предава БНР.

Снимка: Reuters

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп уточни, че правителството възнамерява да използва средствата от мита, като ги разпредели сред всички американци, с изключение на „хората с високи доходи“. Така, по думите му, ще бъде оказана финансова подкрепа на средната класа, която най-силно усеща ефекта от икономическите промени.

Сумата от по 2000 долара би била добре дошла за мнозина, но част от обществото посрещна идеята със съмнение. Някои американци смятат, че предложението звучи „твърде хубаво, за да е истина“, а редица икономисти предупреждават, че подобна комбинация – нови мита и парично стимулиране – може да се окаже рискова. Според тях това би могло отново да ускори инфлацията, която в последните месеци показва признаци на стабилизиране.

Това не е първият път, когато Доналд Тръмп предлага подобна мярка. Идеята напомня на чековете за финансова помощ, раздавани по време на пандемията от COVID-19, когато милиони американци получиха директни плащания. Тогава общата стойност на помощите надхвърли 800 милиарда долара и имаше за цел да подкрепи домакинствата в кризисния период.

Въпреки че подобни плащания могат временно да стимулират потреблението, те често водят и до увеличено търсене на стоки и услуги, което от своя страна повишава цените. Самите мита също допринасят за това, тъй като крайната тежест обикновено се прехвърля върху потребителите. Икономисти предупреждават, че такъв сценарий може да попречи на усилията на Федералния резерв да понижава лихвените проценти и, ако инфлацията отново се ускори, да наложи ново повишение на лихвите в бъдеще.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN