„Булгаргаз" потвърди понижение на цената на газа от 4,3% спрямо предходния месец

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклада по заявление на „Булгаргаз“ ЕАД, внесено на 10.11.2025 г., за утвърждаване на цената на природния газ за декември. Целта е общественият доставчик да продава газ на крайните снабдители и на лицата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с принципите за публичност и прозрачност докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. В заседанието участва и изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов, предава БГ НЕС.
След анализ на предоставените от „Булгаргаз“ данни и документи, както и извършени изчисления, в доклада се предлага цена за декември от 65,23 лв./MWh или 33,35 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). От дружеството отбелязват, че с настъпването на есенно-зимния сезон заявките от клиентите традиционно се увеличават значително.
Сравнението с предходния месец показва, че предложената цена е с близо 1% по-ниска спрямо ноември, когато цената беше 65,82 лв./MWh. Преглед на ценовите нива за последните години показва, че декемврийската цена за 2025 г. ще бъде значително по-ниска от всяка декемврийска цена през последните години – през декември 2024 г. цената е била 75,89 лв./MWh (+16,3%), а през декември 2023 г. – 87,50 лв./MWh (+34%).
Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г., както и разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на газ в ПГХ „Чирен“ по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, в изпълнение на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.
В заявлението са посочени цените на отделните доставчици и количествата газ, които формират общото прогнозно количество за вътрешния пазар. В ценовия микс за декември е включено договореното количество азерски газ по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), както и втечнен природен газ (ВПГ) от търговци и количество от добив в ПГХ „Чирен“. Тези доставки покриват основната част от потреблението за месеца и са ключови за постигане на благоприятна цена.
На заседанието ръководителят на „Булгаргаз“ обяви, че дружеството предлага намаление за декември – очакваната цена е около 63,00 лв./MWh или 32,21 евро/MWh, което е с 4,3% по-ниско спрямо ноемврийската цена. Причините са поевтиняване на ценообразуващия индекс TTF и частичен отказ на някои клиенти от заявените количества. На 01.12.2025 г. „Булгаргаз“ ще предостави актуализирани данни на КЕВР, който същия ден ще вземе окончателното решение.
