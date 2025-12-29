Европейски град се мести заради апетит към суровини

Защо цял един град трябва да бъде преместен, за да се направи място за минна индустрия

Нарастващият апетит на Европа за суровини има последствия дори в далечния север на Швеция. Хиляди жители и сгради в Кируна, град разположен на 145 километра северно от Северния полярен кръг, ще бъдат преместени в рамките на една от най-радикалните градски трансформации в света, пише CNBC.

Още през лятото новините за дървената църква в Кируна обиколи световните медии. Преместването на църквата се превърна в най-зрелищният и символичен момент от по-широкото преместване на сгради в Кируна, която се намира на 145 км северно от Северния полярен кръг.

Причината за преместването

Снимка: bTV

Градът се мести физически заради слягане на земята, причинено от разширяването на обширната подземна мина за желязна руда на държавната компания LKAB. Новият Кируна се изгражда около 3 километра източно от старото място, като проектът се очаква да приключи до 2035 г.

„Това е място, което би изглеждало екзотично за много хора, но всъщност е малък град като много други – зависим от една компания“, коментира Джени Шьохолм, старши преподавател в Университета в Гьотеборг.

Основана преди 125 години като град за добив на желязна руда, Кируна е дом както на най-голямата подземна мина за желязна руда в света, така и на важен европейски космически център. LKAB произвежда 80% от цялата желязна руда в ЕС и наскоро откри едно от най-големите известни находища на редкоземни елементи в Европа, подсилвайки значението си за зелената трансформация.

Преместване на града

Процесът на преместване започва през 2004 г., но международно внимание получава през август 2025 г., когато емблематичната 113-годишна дървена църква на Кируна е пренесена на ново място за два дни с помощта на специализирани ремаркета.

Разширяването на мината ще изисква преместването на още 6 000 души и 2 700 жилища. LKAB оценява разходите за компенсации на 22,5 милиарда шведски крони (около 2,4 милиарда долара) през следващите 10 години. На засегнатите жители се предлага пазарната стойност на имота плюс 25% или нов дом, като около 90% избират новото жилище.

„Проблемът е, че общината разполага с малко земя, подходяща за застрояване“, обяснява Никлас Йохансон, старши вицепрезидент на LKAB. „Трябва да купуваме земя от държавата, което води до конфликти с отглеждането на северни елени, отбраната и природата.“

Социални и политически аспекти

Снимка: iStock

Матс Таавенику, председател на общинския съвет, описва проекта като „огромен“ с потенциал за значителни ползи за европейските граждани. Той подчертава, че успехът зависи от по-голяма финансова и политическа подкрепа от шведското правителство и ЕС.

„Жителите са тъжни, защото ще загубят много спомени, но всички знаят, че живеем от минералите“, добавя Таавенику. „Кируна е построена от минерали и всеки знае, че рано или късно трябва да се преместим.“

ЕС признава находището на редкоземни елементи за стратегически важно, като част от усилията си да задоволи 40% от годишното търсене на критични суровини в региона до 2030 г.

Новият град

Един от проблемите за жителите е климатът: новият градски център може да бъде до 10 градуса по-студен през зимата. Проучване на Университета в Гьотеборг показва, че новата локация е разположена в „решетка“ от тесни улици и високи сгради, което ограничава слънчевата светлина в много месеци от годината.

Преместването на Кируна е уникален пример за това как икономическите и екологичните интереси могат да трансформират цели градове, като същевременно поставят предизвикателства пред общността и местната култура.

