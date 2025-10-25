1 USD
Свят Европейски град беше напълно изоставен след изригване на вулкан

Европейски град беше напълно изоставен след изригване на вулкан

bTV Бизнес екип

Това изригване се смята за най-голямото природно бедствие в страната

През 2023 година вулканично изригване принуди всички 3700 жители на исландския град Гриндавик да напуснат домовете си. Макар и обезлюден, градът е отворен за посещения организирани обиколки позволяват на туристите да станат свидетели на мощта на природата отблизо, предава BBC.

Снимка: iStock

Дълбоки разломи от вулкана прорязват някога гладки асфалтови паркинги. През ноември 2023 г., за една-единствена нощ, целият рибарски град Гриндавик бива евакуиран. 

На мястото на изоставен на магазините днес има фотоизложба на открито, дело на Сигурдур Олафур Сигурдусон. Тя разказва драматичната хронология на събитията започвайки с първата извънредна среща в спортната зала на града, свикана веднага щом първите трусове разтърсили района. Не след дълго, в покрайнините на града, се появили масивни пукнатини и от близкия вулкан започнала да изтича лава. Земята се повдигала и пропадала, улиците се разместили, а домове били разрушени. От първото раздвижване на магмата досега районът е преживял поне още пет последващи изригвания.

Фотографиите на Сигурдусон улавят всичко от спасителни екипи в пълна защитна екипировка до домовете на хората. Това изригване се смята за най-голямото природно бедствие в Исландия от повече от половин век. 

Непознатият остров, където храната се готви под краката ви

След близо година пълна забрана за достъп, през октомври 2024 г. Гриндавик отново бе отворен макар и населен от шепа хора, които отказват да се преместят въпреки официалните предупреждения. Днес градът е обект на внимателно организирани туристически обиколки, които разкриват последиците от това природно бедствие в реално време.

Кристин Мария Биргисдотир, родена и отраснала в Гриндавик, днес води тези турове из някогашния си роден град. Хората често питат как е било преди, какво се е променило и как се отрази това на живота ни“, казва тя. Всички казват, че е съвсем различно, когато си тук, отколкото когато гледаш кадри по телевизията. Има нещо въздействащо в мащаба на природата. Но когато видиш цял град, евакуиран заради това усещането е съвсем друго.“

