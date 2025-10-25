Европейски град беше напълно изоставен след изригване на вулкан

Това изригване се смята за най-голямото природно бедствие в страната

През 2023 година вулканично изригване принуди всички 3700 жители на исландския град Гриндавик да напуснат домовете си. Макар и обезлюден, градът е отворен за посещения – организирани обиколки позволяват на туристите да станат свидетели на мощта на природата отблизо, предава BBC.

Снимка: iStock

Дълбоки разломи от вулкана прорязват някога гладки асфалтови паркинги. През ноември 2023 г., за една-единствена нощ, целият рибарски град Гриндавик бива евакуиран.

На мястото на изоставен на магазините днес има фотоизложба на открито, дело на Сигурдур Олафур Сигурдусон. Тя разказва драматичната хронология на събитията – започвайки с първата извънредна среща в спортната зала на града, свикана веднага щом първите трусове разтърсили района. Не след дълго, в покрайнините на града, се появили масивни пукнатини и от близкия вулкан започнала да изтича лава. Земята се повдигала и пропадала, улиците се разместили, а домове били разрушени. От първото раздвижване на магмата досега районът е преживял поне още пет последващи изригвания.

Фотографиите на Сигурдусон улавят всичко – от спасителни екипи в пълна защитна екипировка до домовете на хората. Това изригване се смята за най-голямото природно бедствие в Исландия от повече от половин век.

След близо година пълна забрана за достъп, през октомври 2024 г. Гриндавик отново бе отворен – макар и населен от шепа хора, които отказват да се преместят въпреки официалните предупреждения. Днес градът е обект на внимателно организирани туристически обиколки, които разкриват последиците от това природно бедствие в реално време.

Кристин Мария Биргисдотир, родена и отраснала в Гриндавик, днес води тези турове из някогашния си роден град. „Хората често питат как е било преди, какво се е променило и как се отрази това на живота ни“, казва тя. „Всички казват, че е съвсем различно, когато си тук, отколкото когато гледаш кадри по телевизията. Има нещо въздействащо в мащаба на природата. Но когато видиш цял град, евакуиран заради това – усещането е съвсем друго.“

