Европейски автомобилен гигант наема 100 овце, докато се готви да съкрати 100 000 работници

Защо компанията използва този необичаен ход?

Volkswagen стартира необичаен проект в Полша, в който главната роля не се играе от хора, а от стадо от 100 овце. Тяхната задача е да поддържат тревата под хиляди слънчеви панели, което едновременно генерира електричество, намалява разходите за поддръжка и допринася за опазването на природата, пише Notes from Poland.

Това е агроволтаичен проект, който Volkswagen Poznań реализира в сътрудничество с Quanta Energy в завода си в полския град Вжешня. Идеята е да се комбинират производството на възобновяема енергия, животновъдството и научните изследвания в едно и също пространство.

Слънчевата електроцентрала е с инсталирана мощност от 18,3 мегавата и е сред най-големите индустриални фотоволтаични системи в Европа. Тя произвежда достатъчно електроенергия годишно, за да покрие около една четвърт от нуждите на завода на Volkswagen във Вжешня.

Вместо да използва косачки за трева, компанията решила да поддържа растителността по естествен път. Ето защо на обекта били докарани 100 овце от местната полска порода Великополска, които пасат свободно сред над 31 000 слънчеви панела.

По този начин тревата се поддържа на подходяща височина без използването на специализирана техника, като същевременно панелите осигуряват на животните сянка и защита от дъжд, силно слънце и други неблагоприятни метеорологични условия.

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В допълнение към производството на енергия, проектът има и научно измерение. Изследователи от университета в Познан наблюдават как присъствието на овце влияе върху биоразнообразието, качеството на почвата, микроклимата и хуманното отношение към животните, за да преценят дали този модел може да се превърне в пример за устойчиво управление на големи слънчеви електроцентрали.

Тази инициатива идва в момент, когато Volkswagen се готви за значително намаляване на броя на служителите и се говори за над 100 000 през следващите осем до девет години, но този път вниманието беше привлечено от наемането на необичайни „работници“, които се грижат за зелените площи около една от най-големите слънчеви електроцентрали в Европа.