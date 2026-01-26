BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1742 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$87,764.0
Последвайте ни
1 USD
1.1742 BGN
Петрол
64.26 $/барел
Bitcoin
$87,764.0
Свят Европейската версия на ChatGPT планира да достигне приходи от 1 млрд. евро

Европейската версия на ChatGPT планира да достигне приходи от 1 млрд. евро

Свят

bTV Бизнес екип

Коя е тази компания?

Френският разработчик на генеративен изкуствен интелект Mistral очаква да генерира над 1 милиард евро приходи тази година, заяви главният изпълнителен директор Артур Менш на Световния икономически форум в Давос . Очаква се компанията да инвестира приблизително същата сума в компютърни чипове и друга ключова инфраструктура.

„Трябва да надхвърлим 1 милиард евро приходи до края на годината“, каза Менш пред Bloomberg TV, добавяйки, че Mistral ще похарчи подобна сума за закупуване на мощни чипове и инфраструктура, необходими за разработване и експлоатация на модели с изкуствен интелект.

Mistral се смята за една от водещите европейски компании в областта на изкуствения интелект, но по отношение на приходите все още изостава значително от американските конкуренти като OpenAI и Anthropic. Въпреки това, рентабилността остава недостижима цел за повечето компании в този сегмент.

Те все още изостават от конкурентите си

Снимка: Linkedin

Мъск твърди, че в бъдеще броят на роботите ще надмине този на хората

Компанията набра 1,7 милиарда евро свеж капитал през септември миналата година, като холандският производител на чипове ASML е сред ключовите инвеститори. Инвестицията оцени Mistral на 11,7 милиарда евро, значително по-малко от най-големите ѝ американски конкуренти, които се оценяват на стотици милиарди евро.

Европейският произход на „Мистрал“ би могъл да се превърне в стратегическо предимство в бъдеще, тъй като европейските политически и икономически ръководители обръщат все по-голямо внимание на въпроса за технологичния суверенитет на континента.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата