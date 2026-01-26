Европейската версия на ChatGPT планира да достигне приходи от 1 млрд. евро

Коя е тази компания?

Френският разработчик на генеративен изкуствен интелект Mistral очаква да генерира над 1 милиард евро приходи тази година, заяви главният изпълнителен директор Артур Менш на Световния икономически форум в Давос . Очаква се компанията да инвестира приблизително същата сума в компютърни чипове и друга ключова инфраструктура.

„Трябва да надхвърлим 1 милиард евро приходи до края на годината“, каза Менш пред Bloomberg TV, добавяйки, че Mistral ще похарчи подобна сума за закупуване на мощни чипове и инфраструктура, необходими за разработване и експлоатация на модели с изкуствен интелект.

Mistral се смята за една от водещите европейски компании в областта на изкуствения интелект, но по отношение на приходите все още изостава значително от американските конкуренти като OpenAI и Anthropic. Въпреки това, рентабилността остава недостижима цел за повечето компании в този сегмент.

Компанията набра 1,7 милиарда евро свеж капитал през септември миналата година, като холандският производител на чипове ASML е сред ключовите инвеститори. Инвестицията оцени Mistral на 11,7 милиарда евро, значително по-малко от най-големите ѝ американски конкуренти, които се оценяват на стотици милиарди евро.

Европейският произход на „Мистрал“ би могъл да се превърне в стратегическо предимство в бъдеще, тъй като европейските политически и икономически ръководители обръщат все по-голямо внимание на въпроса за технологичния суверенитет на континента.

