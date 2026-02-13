Европейска страна ще гласува ограничаване на населението до 10 млн. души - ето коя

Референдумът ще се проведе на 10-ти юни

Швейцария ще проведе референдум това лято по предложение на крайнодясната Швейцарска народна партия (SVP), което предвижда ограничаване на населението на страната до 10 милиона души. Критиците предупреждават, че инициативата може да застраши ключови споразумения с Европейския съюз и да парализира икономическата активност, предава The Guardian.

Правителството обяви в сряда, че плебисцитът по инициативата „Не на 10-милионна Швейцария“, която е силно оспорвана както от парламента, така и от бизнес и финансовата общност, ще се проведе на 10 юни. Ако бъде одобрена, тя ще задължи властите да ограничат достъпа на новодошли, включително търсещи убежище и семейства на чуждестранни жители, когато населението надхвърли 9,5 милиона.

Снимка: Getty Images / iStock

В случай че броят на жителите достигне 10 милиона, ще влязат в сила допълнителни ограничения, а правителството ще трябва да се оттегли от споразумението за свободно движение с ЕС, което е от съществено значение за търговията на страната. През последното десетилетие населението на Швейцария се е увеличило приблизително пет пъти по-бързо от средното за съседните страни в ЕС, привлечено от икономическите възможности както за нискоквалифицирани работници, така и за високоплатени професионалисти.

Около 27% от населението на Швейцария са чужденци, сочат данните на правителството. SVP твърди, че бързият ръст на населението води до по-високи наеми и натоварване на обществени услуги. Партията, която е водеща на всички избори от 1999 г., дълго време провежда кампания срещу имиграцията, акцентирайки на престъпления, извършвани от чужденци, и публикувайки провокативни изображения, за да подчертае опасността.

Исторически радикалните предложения на партията, като автоматично депортиране на имигранти за леки престъпления от 2016 г. или прекратяване на свободното движение с ЕС през 2020 г., обикновено не получават широка подкрепа. Швейцарската пряка демокрация позволява на гражданите да инициират плебисцити, ако съберат 100 000 подписа в рамките на 18 месеца, но само около 10% от тях се реализират. Все пак, анкета от декември показва, че 48% от избирателите подкрепят инициативата, което отразява разделените нагласи относно отвореността на страната.

Противници като Roche, UBS и Nestlé предупреждават, че мярката може да застраши двустранните споразумения с ЕС, включително достъпа до единния пазар, на който се основава значителна част от благосъстоянието на Швейцария. Economiesuisse, водещото бизнес лоби, я нарича „инициатива на хаоса“, като посочва, че много компании зависят от работници от ЕС и други европейски държави. Според работодателските организации увеличението на населението ще се дължи основно на естествен прираст и удължаване на продължителността на живота, а близките връзки с Европа остават ключови за износа на страната, тъй като около половината от него е насочен към ЕС.

