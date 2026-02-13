Евростат: България отново е сред страните с най-застаряващо население в ЕС

В кои страни е регистрирано най-осезаемо застаряване?

Към 1 януари 2025 г. средната медианна възраст на населението в Европейския съюз е достигнала 44,9 години. Това означава, че половината от жителите на ЕС са били на възраст под тази граница, а останалата половина – над нея, сочат данните на Евростат, цитира БТА.

Най-ниска медианна възраст е отчетена в Ирландия (39,6 години), Люксембург (39,8 години) и Малта (40 години). Най-високи стойности са регистрирани в Италия (49,1 години), България (47,3 години) и Португалия (47,3 години), показват най-новите публикувани данни на европейската статистическа служба.

Снимка: bTV

И през 2024 г. държавите с най-ниска и най-висока медианна възраст са били подредени в същата последователност. За периода от 2015 г. насам медианната възраст в ЕС се е увеличила с 2,1 години. Ръст на показателя се наблюдава във всички страни членки с изключение на Германия и Малта, където е отчетен спад от по 0,4 години.

Най-осезаемо застаряване е регистрирано в Словакия и Кипър, където медианната възраст се е повишила с по 4 години. Следват Италия (+3,9 години), Гърция и Полша (по +3,8 години), както и Португалия (+3,7 години). В България медианната възраст е била 44,2 години през 2015 г., като до 2025 г. е нараснала с 3,1 години. Към 1 януари 2025 г. медианната възраст на хората, родени в държава членка, е била с 2,1 години по-висока от тази на родените извън ЕС, при които тя е възлизала на 43,1 години, допълват от Евростат.

