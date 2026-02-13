BGN → EUR
БГ Бизнес Пием 120 милиона литра вино годишно

Пием 120 милиона литра вино годишно

bTV Бизнес екип

У нас работят 365 винарни

Общо 66 милиона литра вино са били произведени от нашите винарни през последната година. В момента на пазара за производство на вино у нас работят 365 винарни, съобщи инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Той беше сред официалните гости на ритуала по зарязване на лозята, а който Аграрен университет - Пловдив отбеляза Деня на лозаря - Трифон Зарезан и празника на Факултета по лозаро-градинарство.

По негови думи се наблюдава спад от 10-15 процента както на събраното грозде, така и на произведеното вино, съобщава БТА. 

Най-скъпите вина в света и кой всъщност ги купува

Според инж. Коев последната година е била тежка от гледна точка на климатичните условия, но в регионите с добро напояване е имало хубаво грозде. "Нашите специалисти и в агрономството, и във винопроизводството са хора с 5-годишна подготовка от университетите и са много добри, много подготвени и неслучайно в цял свят нашите специалисти са сред световните лидери на винопроизводството", каза инж. Коев. 

Той допълни, че консумацията на вино в България на годишна база е 110-120 милиона литра и няма опасност от залежали количества. "Само 10 процента е чуждото вино. Българинът си предпочита българското вино. Българското вино е хубаво, технологиите и технолозите ни са на световно ниво", посочи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

