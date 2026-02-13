Пием 120 милиона литра вино годишно

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Задължени ли са търговците да приемат евробанкноти от 200 или 500 евро?
Повече от месец еврото е новата валута в България
У нас работят 365 винарни
Общо 66 милиона литра вино са били произведени от нашите винарни през последната година. В момента на пазара за производство на вино у нас работят 365 винарни, съобщи инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Той беше сред официалните гости на ритуала по зарязване на лозята, а който Аграрен университет - Пловдив отбеляза Деня на лозаря - Трифон Зарезан и празника на Факултета по лозаро-градинарство.
По негови думи се наблюдава спад от 10-15 процента както на събраното грозде, така и на произведеното вино, съобщава БТА.
Според инж. Коев последната година е била тежка от гледна точка на климатичните условия, но в регионите с добро напояване е имало хубаво грозде. "Нашите специалисти и в агрономството, и във винопроизводството са хора с 5-годишна подготовка от университетите и са много добри, много подготвени и неслучайно в цял свят нашите специалисти са сред световните лидери на винопроизводството", каза инж. Коев.
Той допълни, че консумацията на вино в България на годишна база е 110-120 милиона литра и няма опасност от залежали количества. "Само 10 процента е чуждото вино. Българинът си предпочита българското вино. Българското вино е хубаво, технологиите и технолозите ни са на световно ниво", посочи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Повече от месец еврото е новата валута в България
Прогнозира се годишното търсене да нарасне с 600 000 барела на ден спрямо 2025 г.
Услугата работи чрез технология „speech-to-text“