Европейска страна ограничи покупките на гориво заради недостиг по бензиностанциите

Зареждането на гориво на отделните бензиностанции вече е ограничено до 50 литра дневно за частни автомобили

Словения временно въведе ограничения при покупките на гориво, за да се справи с недостига по бензиностанциите. Проблемът е предизвикан отчасти от трансгранично зареждане и презапасяване заради войната в Иран, което засили притесненията за сигурността на доставките в навечерието на изборите в страната, цитира БНР.

Зареждането на гориво на отделните бензиностанции вече е ограничено до 50 литра дневно за частни автомобили и до 200 литра за юридически лица и частни предприемачи, включително фермери. Премиерът Роберт Голоб обяви снощи, че тези мерки ще останат в сила до второ нареждане.

„Искам да ви уверя, че в Словения има достатъчно гориво, складовете са пълни и няма да се стигне до недостиг“, заяви Голоб, който се изправя срещу десния популист Янез Янша на изборите в неделя. Той подчерта, че основният проблем е транспортирането на горивото до бензиностанциите и допълни, че армията ще използва цистерни, за да подпомогне доставките.

Най-голямата словенска компания за дистрибуция на петрол Petrol изпита недостиг на гориво през последните дни, което доведе до образуването на дълги опашки на нейните бензиностанции, отбелязва Ройтерс.

В неделя много бензиностанции в страната останаха затворени. Тези от унгарската петролна и газова група MOL продължиха да работят, но вече въведоха ограничения – до 30 литра за физически лица и до 200 литра за юридически.

Правителството изиска от търговците на дребно ежедневно да предоставят информация за състоянието на доставките, за да може при нужда да се въведат допълнителни мерки. Освен това Голоб съобщи, че е отправена препоръка към тях да подготвят специални правила за чуждестранните шофьори.

