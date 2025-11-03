Нов нощен влак ще пътува 1400 км от Швейцария до Швеция

В спалния вагон ще има място за около 350 пътници

Скоро пътуването между Швейцария и Швеция може да стане възможно с нов спален влак. Очаква се билетите за услугата EuroNight да бъдат пуснати в продажба от 4 ноември. Тази нова услуга е поредният нощен влак, който ще се присъедини към нарастващия железопътен флот в Европа, като целта е да се осигури директна връзка между Швейцария, Дания и Швеция.

Снимка: Getty/Istock

Проектът все още изчаква одобрение от швейцарския парламент. Ако бъде одобрен, влакът ще се движи три пъти седмично, започвайки от средата на април следващата година. Планира се той да свързва градовете Базел, Копенхаген и Малмьо, предлагайки нов удобен начин за пътуване до Северна Европа, съобщава Euronews.

Според представител на Швейцарските федерални железници (SBB), новата услуга „прави климатично чистите пътувания до Северна Европа още по-достъпни“ и е отговор на нарастващото търсене на устойчива трансгранична мобилност. EuroNight ще се движи три пъти седмично в двете посоки, като първото пътуване е планирано за 15 април 2026 г.

Снимка: Reuters

Спалният влак ще потегля от Базел в 17:35 ч. в сряда, петък и неделя, с продължителност на пътуването около 16 часа до пристигане в Малмьо в 9:35 ч. В обратната посока влаковете ще тръгват от Малмьо в 18:57 ч. в четвъртък, събота и понеделник и ще пристигат в Базел в 11:30 ч., като времето за пътуване е 16 часа и 30 минути. Маршрутът обхваща около 1400 километра и включва спирки във Фрайбург, Карлсруе, Манхайм, Франкфурт, Хамбург, Падборг, Колдинг, Одензе, Хойе Тааструп и летище Копенхаген. Поради ограничения в разписанието влакът няма да спира на Централна гара Копенхаген, но достъпът до града е възможен чрез S-Bahn за около 15 минути.

В спалния вагон ще има място за около 350 пътници, включително спални, кушети и седящи вагони. С наближаването на старта на услугата, билетите за EuroNight ще бъдат налични от 4 ноември.

В момента предложението за новия влак от Швейцария до Швеция очаква одобрение на държавно финансиране. Швейцарското правителство е отделило 47 милиона швейцарски франка до 2030 г. за подкрепа на международните нощни влакове като част от Закона за CO2, но това все още трябва да бъде утвърдено от парламента. В случай на отказ за финансиране, SBB ще възстанови стойността на всички вече закупени билети.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN