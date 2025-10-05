Европейките харчат милиарди за дрехи, но прекарват 6 месеца от живота си в чудене какво да облекат

Всяка сутрин жените прекарват средно 17 минути в опити да решат какво да облекат

В Европа се очаква общият пазар на облекло, който е доминиран от дамското облекло, да достигне 382,7 милиарда евро през 2025 г., като дамското облекло ще допринесе с 207,7 милиарда евро.

Въпреки че дамите харчат немалко пари за дрехи, се оказва, че голяма част от живота им минава в чудене какво да облекат.

Всяка сутрин е едно и също трудно решение - да нося ли червената рокля или тъмносинята? И според проучване на Marks & Spencer, направено преди време, цялото това мъчително бавене какво да облека всъщност ни отнема почти 6 месеца от живота, в сравнение с работните ни кариери.

Проучването установи, че всяка сутрин жените прекарват средно 17 минути в опити да решат какво да облекат, което се равнява на четири дни в годината или шест месеца между 18 и 60-годишна възраст.

И работата е там, че претрупаните гардероби и липсата на вдъхновение не само влияят на времето ни, но и ни карат да чувстваме ярост. 62% от анкетираните жени казват, че чувството, че нямат какво да облекат, често води до ярост.

Една на десет жени закъснява за работа заради гардероба си, една на пет признава, че се е карала с партньора си заради това, а 14% са позволили липсата на подходящо облекло да им попречи на социалните планове.

Проучването установи също, че средностатистическият гардероб съдържа цели 152 дрехи, само 44% от които се носят редовно и, което е по-тревожно, средно 11 артикула са неносени и все още имат етикети.

