Това са европейките- милиардерки, които сами са изградили богатството си

Една от тях е и най-богатата жена милиардерка в света през 2025 г.

50-те най-богати мъже в света, изградили собствено богатство, притежават 3,8 трилиона долара, което е 14 пъти повече от 50-те най-богати жени, изградили собствено богатство през 2025 г. Жените милиардерки, изградили собствено богатство, представляват 3,5% от всички милиардери през 2025 г., което е с около 50% повече, отколкото през 2017 г., според Forbes.

Ето класацията на Топ 5 на най-богатите жени милиардерки в Европа през 2025 г.:

Рафаела Апонте-Диамант - Швейцария

Рафаела Апонте-Диамант е най-богатата жена милиардерка в света през 2025 г. и е европейка. Швейцарската милиардерка Рафаела Апонте-Диамант има нетно състояние от около 33,756 милиарда евро и е на 80 години.

Рафаела Апонте-Диамант е и най-богатата жена, изградила се сама. Тя забогатява, като основава корабната компания Mediterranean Shipping Company (MSC) със съпруга си.

Двойката взема заем от 200 000 щатски долара, който използва за финансиране на първия си кораб. Те са толкова успешни, че разширяват флотилията си до 17 кораба в рамките на девет години, пише Portugal businesses news.. На 80 години най-богатата жена в света, все още проектира интериора на корабите на MSC и е член на борда на фондация MSC, филантропското звено на компанията. MSC в момента е най-голямата корабна компания в света с над 136 000 служители, 900 кораба и 675 офиса.

Дениз Коутс – Великобритания

Втората най-богата жена в Европа, изградила собствено богатство, е и петата най-богата жена милиардер в света. Британската милиардерка Дениз Коутс има нетно състояние от около 7,398 милиарда евро и е на 57 години.

Британската милиардерка Дениз Коутс е основател, мажоритарен акционер и съвместен изпълнителен директор на компанията за онлайн игри bet365. Bet365.com е стартирана през 2001 г. като сайт за онлайн залагания. Коутс е взела назаем 15 милиона паунда от RBS срещу семейното имущество в букмейкърските пунктове. През 2005 г. тези пунктове са продадени на Coral за 40 милиона паунда, което е позволило на Коутс да изплати заема към RBS.

Bet365 е една от най-големите онлайн хазартни компании в света.

Джулиана Бенетон – Италия

Третата най-богата жена в Европа, изградила собствено богатство, е и 29-тата най-богата жена милиардер в света. Италианската милиардерка Джулиана Бенетон има нетно състояние от около 3,133 милиарда евро и е на 87 години.

Италианската милиардерка Джулиана Бенетон е един от съоснователите на италианската модна марка Benetton Group. Джулиана Бенетон основава Benetton Group с тримата си братя, като плете пуловери, които брат ѝ Лучано доставя с велосипеда си. В момента Benetton Group се състои от мрежа от 6000 магазина в 120 страни, управлявани от независими партньори, и генериращи оборот от над 2 милиарда евро годишно.

Марица Лазари и семейство – Великобритания

Четвъртата най-богата жена в Европа, изградила собствено богатство, е и 33-тата най-богата жена милиардер в света. Британският милиардер Марица Лазари има нетно състояние от около 2,784 милиарда евро и е на 80 години.

Британският милиардер Марица Лазари е била омъжена за родения в Кипър британски милиардер и предприемач в областта на недвижимите имоти Крис Лазари. Марица става съосновател и директор на компанията за инвестиции в недвижими имоти Lazari Investments, която притежава редица търговски и жилищни комплекси в Лондон, включително Brunswick Centre.

Анна Ангеликусис и семейство – Гърция

Петата най-богата жена в Европа, изградила собствено богатство, е и 42-рата най-богата жена милиардер в света, изградила собствено богатство.

Гръцката милиардерка Анна Ангеликусис има нетно състояние от около 2,176 милиарда евро и е на 69 години.

Гръцката милиардерка Анна Ангеликусис е съосновател на Alpha Tankers & Freighters с тогавашния си съпруг Христос Канелакис през 2000 г. Това е началото на нейната собствена корабна империя. Тя основава три големи морски фирми: Alpha Bulkers, Pantheon Tankers, която сега контролира над 30 петролни танкера, и Alpha Gas, която в момента управлява над 5 танкера за втечнен природен газ.