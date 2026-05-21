Европейците с повече пари в джоба: Кои страни водят класацията?

В кои държави се отчита спад?

Страните с неай-силен ръст на реален доход на домакинствата в Европа през последните две години са Полша и Португалия. Това показват данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Сред големите европейски икономики Испания се откроява като лидер по увеличение на доходите през 2025 г.

Икономическият растеж често се измерва чрез брутния вътрешен продукт (БВП), но този показател невинаги отразява реалното подобрение в живота на хората. Затова ОИСР следи и реалния доход на домакинствата на глава от населението — показател, който измерва колко средства реално остават за харчене или спестяване след инфлацията.

Полша остава лидер

От 16 европейски държави, включени в изследването, 14 са отчели ръст на реалните доходи през 2025 г. спрямо предходната година. Само Финландия и Австрия регистрират спад.

Полша заема първо място с увеличение от 4,1%. Страната е била лидер и през 2024 г., което показва устойчиво покачване на жизнения стандарт. Според ОИСР ръстът се дължи основно на увеличените възнаграждения на служителите, които компенсират намаляването на социалните помощи.

След Полша се нареждат Нидерландия с 2,3% и Португалия с 2%. Дания (1,9%), Гърция (1,8%) и Испания (1,5%) също отбелязват силно увеличение.

В Гърция ръстът е подпомогнат както от по-високи заплати, така и от увеличени доходи от собственост. Безработицата в страната е достигнала най-ниските си нива от 2009 г. насам.

Испания води сред големите икономики

Сред големите европейски икономики Испания показва най-добро представяне с ръст от 1,5%.

Италия достига средното ниво за ОИСР от 0,8%, но през последното тримесечие на 2025 г. отчита спад от 0,9% заради ускоряващата се инфлация и намалението на доходите от собственост.

Германия и Обединеното кралство остават под средното ниво с ръст от съответно 0,6% и 0,7%. Във Великобритания обаче последното тримесечие показва силно възстановяване, подкрепено от увеличение на заплатите, социалните помощи и по-ниски данъци.

Франция отчита едва 0,2% ръст, което е най-слабият резултат сред големите икономики.

Финландия и Австрия са единствените със спад

Финландия и Австрия са единствените държави в изследването, където реалният доход на домакинствата намалява през 2025 г. Във Финландия спадът е 0,7%, като според икономисти причините са слабият икономически растеж, увеличаващата се безработица и съкращаването на социалните разходи.

Австрия бележи още по-рязък обрат — след ръст от 3,6% през 2024 г., през 2025 г. страната отчита спад от 1,8%.

Растежът в Европа се забавя

Данните на ОИСР показват и общо забавяне на растежа на доходите. През 2025 г. средният ръст на реалния доход на домакинствата в страните от ОИСР е 0,8%, при 2,1% година по-рано.

През 2024 г. всички 16 анализирани европейски държави са отчели увеличение на доходите. Година по-късно обаче само четири държави успяват да ускорят темпа си на растеж. Те са Белгия, Дания, Швеция и Нидерландия.

Най-голямото влошаване е отчетено в Австрия, където икономиката преминава от силен растеж към спад само за една година.