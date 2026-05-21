Австрия намалява ДДС върху основните храни от 1 юли

Семействата в Австрия ще спестяват средно около 100 евро годишно

Австрийският парламент одобри предложението на правителството за намаляване на ДДС върху основните хранителни продукти. Решението беше прието днес и предвижда по-ниска данъчна ставка за редица стоки от първа необходимост, предава БТА.

От 1 юли ДДС за продукти като масло, яйца, мляко, ориз, макаронени изделия, хляб, пшенично брашно, както и за повечето плодове и зеленчуци, ще бъде намалено от 10% на 4,9%. Целта на промяната е да бъдат облекчени разходите на домакинствата на фона на повишените цени.

Според изчисленията новата мярка би трябвало да помогне на семействата в Австрия да спестяват средно около 100 евро годишно. Властите обаче очакват и сериозен спад в държавните приходи, който може да достигне приблизително 400 милиона евро за една година.

Все още не е ясно по какъв начин ще бъдат компенсирани липсващите средства в бюджета. Като една от възможните мерки се обсъжда въвеждането на такса от 2 евро върху пощенските пратки, но по темата все още текат експертни оценки и анализи.

Новоприетото решение предизвика критики от страна на опозиционните партии. Депутатът от Австрийската партия на свободата Александър Печниг заяви, че според него намалението на ДДС може да бъде отменено в бъдеще – или по юридически причини, или заради финансови затруднения в бюджета.

От партията на Зелените също изразиха недоволство, като определиха мярката като недостатъчна и социално небалансирана. Според тях предложените промени няма да бъдат достатъчни, за да окажат реална подкрепа на най-засегнатите домакинства.