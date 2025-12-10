Гръцка компания води преговори за съхранение на CO2 в български циментов завод

Проектът вече е осигурил европейско финансиране в размер на 190 млн. евро

Гръцката компания за съхранение на въглерод EnEarth е започнала преговори с българския циментов производител Heidelberg Materials Devnya за сключване на ексклузивно споразумение за транспортиране и съхранение на въглероден диоксид на територията на завода в Девня, предаде See News.

Проектът е част от по-широката инициатива за улавяне, оползотворяване и съхранение на въглерод (CCUS), стартирана от германската компания майка Heidelberg Materials. Целта е ежегодно да бъдат улавяни, транспортирани и трайно съхранявани до 800 000 тона въглероден диоксид от циментовото производство в Девня, съобщават от EnEarth.

Проектът вече е осигурил европейско финансиране в размер на 190 млн. евро, от които 38 млн. евро са предназначени за изграждане на самото съоръжение за съхранение.

„EnEarth и Heidelberg Materials вярват, че успешната реализация на проекта за CO₂ в Девня ще донесе значителни ползи за околната среда, бизнеса и местните общности“, заяви ръководителят на звеното за съхранение на въглерод в EnEarth Николас Ригас. Очаква се проектът да влезе в експлоатация преди 2030 г.

EnEarth е част от базираната във Великобритания компания за проучване и добив на въглеводороди Energean. Дружеството има за цел да развива т.нар. „зелени хъбове“, като трансформира изчерпани нефтени и газови находища в устойчиви съоръжения за съхранение на въглерод.

Heidelberg Materials е сред водещите световни производители на строителни материали с дейност в над 50 държави и повече от 3000 производствени обекта. В България компанията оперира чрез циментовия завод в Девня, както и чрез два циментови терминала и бетонов възел във Варна.

